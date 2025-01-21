Landing page для приложения по доставке еды

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Завершен16 заявок104 просмотра

Ищем талантливого дизайнера для создания UI/UX дизайна сайта в Figma для лендинга нашего приложения по доставке еды.

Дизайн нужно сделать в Figma с акцентом на современные эстетические решения и функциональность, чтобы привлекать посетителей. Идеальный кандидат должен иметь сильное портфолио с примерами работ по созданию лендингов, особенно в сфере доставки еды или услуг.

Творческий подход, внимание к деталям и фокус на удобстве для пользователей — это основные требования для проекта.

Цветовая схема и элементы интерфейса приложения будут предоставлены.

FigmaUI/UXДизайн лендинговСоздание пользовательских интерфейсов
4 месяца назад
guest_1736886752252
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

antniopshenich
Антон 
37 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
$180
7 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

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