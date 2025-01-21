Ищем талантливого дизайнера для создания UI/UX дизайна сайта в Figma для лендинга нашего приложения по доставке еды.

Дизайн нужно сделать в Figma с акцентом на современные эстетические решения и функциональность, чтобы привлекать посетителей. Идеальный кандидат должен иметь сильное портфолио с примерами работ по созданию лендингов, особенно в сфере доставки еды или услуг.

Творческий подход, внимание к деталям и фокус на удобстве для пользователей — это основные требования для проекта.

Цветовая схема и элементы интерфейса приложения будут предоставлены.