Ищется дизайнер сайтов на Тильде для разработки проекта частной медицинской клиники. Необходимо создать сайт с описанием услуг, онлайн-записью и страницей акций. Требуется опытный специалист с хорошим чувством стиля и вниманием к UX/UI. Структура и контент уже готовы. Бюджет проекта составляет 70 000 рублей.