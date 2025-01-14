Веб-дизайнер

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Команда TGCONF ищет веб-дизайнера, который умеет работать в FIGMA и заниматься версткой на Тильде. Необходимость выполнения креативов по четким ТЗ и оперативная связь также являются важными требованиями. Бюджет обсуждается по договоренности.

FigmaTilda
4 месяца назад
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