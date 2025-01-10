Требуется разработка дизайна лендинга в Figma. Необходимо создать одну страницу сайта, состоящую из трех экранов, с учетом стиля предоставленного сайта. Подробности будут обсуждены с исполнителем.
Cоздать лендинг пейдж на битрикс
Ищем :
дизайнер лендингов на Битрикс. Работа в основном по готовым шаблонам.
Требования: опыт создание лендингов под(в) Битрикс24, работа с суперблоками. Опыт работы Figma.
Если есть минимальный опыт настройки сайтов Битрикс (внутренняя линковка, работа с формами etc) – плюс в карму и в деньги.
Обязанности:
Адаптировать шаблон Битрикс24 под клиента (работа в figma)
Внести правки по итогам представления клиенту
Завести в Битрикс24
Внести правки по итогам тестирования
Обращаем внимание: разработка структуры, дизайна в целом etc - НЕ НУЖНЫ. Нужно адаптировать готовые шаблоны Битрикс (подобрать вижуалы в блоки, шрифт, цветовую схему, после согласования - завести все это в битрикс)
Объёмы/сроки :
Лендинг из 3-7 блоков / 2 дня без учёта времени согласования с заказчиком.
Деньги : от 5000 р. за лендинг.
Оформление – ГПХ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Ищется веб-дизайнер для создания сайта кафе. Сначала будет тестовое задание по разработке рекламного баннера. Необходим опыт в веб-дизайне и умение работать с графическими редакторами. Портфолио и прайс обязательны.Закрыт4 месяца назад
Требуется UX/UI дизайнер для участия в pet-проекте. Обязательны знания Фигмы и наличие портфолио. Ищем человека, готового развиваться и работать в команде.Закрыт4 месяца назад
Американская компания ищет опытного дизайнера для создания email рассылок, контента для соцсетей и промо-материалов. Требуется минимум 2 года опыта, базовое знание английского и понимание современных дизайнерских тенденций. Портфолио обязательно для участия в проекте.Закрыт4 месяца назад
Ищется дизайнер для доработки сайта, созданного на платформе Тильда. Необходимо интегрировать платежные системы. Сайт посвящен тематике красоты. Требуется опыт работы с Тильдой и знание интеграции платежных систем.Закрыт4 месяца назад
- $125
Необходимо разработать дизайн многостраничного сайта-информационной системы с использованием Figma. Дизайн должен быть готов для последующего переноса в HTML, CSS и Javascript. Все детали заказа будут согласованы с исполнителем.Закрыт3 месяца назад
Ищутся услуги веб-дизайнера для создания сайта и графического дизайнера для разработки логотипа и карточек инфографики. Сроки выполнения не установлены, оплата обсуждается. Работы будут оцениваться на основе портфолио. Необходимы примеры работ и расценки на услуги.Закрыт4 месяца назад
Требуется веб-дизайнер для разработки уникального и привлекательного оформления лендинга. Необходимо предложить несколько концепций, соответствующих тематике проекта, и работать в тесном сотрудничестве с командой. Креативность и опыт в подобных проектах являются важными требованиями.Закрыт4 месяца назад
- $600
Разработайте привлекательный и функциональный дизайн сайта для пиццерии. Учитывайте уникальный стиль заведения и потребности целевой аудитории. Ожидается создание макетов, которые будут привлекать клиентов и обеспечивать удобство навигации.Закрыт3 месяца назад
Требуется настроить тему Reboot, сделав её визуально похожей на сайт lordfilm для десктопной и мобильной версии. Необходимо упаковать изменения в дочернюю тему для дальнейшего использования на различных сайтах.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт3 месяца назад