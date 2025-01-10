дизайнер лендингов на Битрикс. Работа в основном по готовым шаблонам.

Требования: опыт создание лендингов под(в) Битрикс24, работа с суперблоками. Опыт работы Figma.

Если есть минимальный опыт настройки сайтов Битрикс (внутренняя линковка, работа с формами etc) – плюс в карму и в деньги.

Обязанности:

Адаптировать шаблон Битрикс24 под клиента (работа в figma)

Внести правки по итогам представления клиенту

Завести в Битрикс24

Внести правки по итогам тестирования

Обращаем внимание: разработка структуры, дизайна в целом etc - НЕ НУЖНЫ. Нужно адаптировать готовые шаблоны Битрикс (подобрать вижуалы в блоки, шрифт, цветовую схему, после согласования - завести все это в битрикс)

Объёмы/сроки :

Лендинг из 3-7 блоков / 2 дня без учёта времени согласования с заказчиком.

Деньги : от 5000 р. за лендинг.

Оформление – ГПХ