UX/UI дизайнер для pet-проекта

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Ищу UX/UI дизайнера для участия в pet-проекте. Требуется желание работать и развиваться, знание Фигмы и наличие портфолио. Обсудим проект и вознаграждение в личной беседе.

FigmaUI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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