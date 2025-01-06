Добрый день,

Сколько будет стоить оформить страницу "Мешкоопрокидыватель"

https://stads.ru/oborudovanie/meshkooprokidyvatel.htm

в таком же стиле, что и страница "Сепаратор"

https://stads.ru/news/magnitnyj-separator-tipa-SSM.htm

Также прошу обратить внимание, что на странице с сепаратором на правой стороне находится ворд документ. Включите его в стоимость.

Уточните пожалуйста, сколько будет стоить данная работа, каковы сроки выполнения, а также какие материалы помимо исходников по мешкоопрокидывателю будут нужны?