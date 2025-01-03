Добрый день!

Нужен макет страницы сайта в виде замка сделанного из больших камней различного размера. Версии для ПК и мобильная. (Не уверен, что фигма обязательна).

На камнях будут расположены иллюстрации глав шахматной книги (см. пример). Картинки глав не обязательно должны быть квадратными, но на фронте, как и на заднике необходимо место для текста (см. пример).

Необходим такой макет в двух тонах или, что лучше, чтобы мы сами могли подобрать тона.

Количество глав 26 и 21.

Замок предположительно должен иметь три башни – 1) Для меню; 2) Стрелки «назад», «вперед» и др. 3) «подписка» или «приветствие» (картинка подписка см. пример); и купол, на котором расположено название экрана - "Оглавление". Расположение башен ассиметрично – например, слева - меню и купол, справа - две другие башни.

(Таже прилагаю дизайн первой страницы и условно третьей - страницы, в которую попадают с нашей. В тему можно добавить анимацию, если будут хорошие идеи.)

Оплата по договоренности.