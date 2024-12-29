Отрисовка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявокнет просмотров

Ищу вебдизайнера для создания и отрисовки лендингов. Необходим опыт в разработке современных и привлекательных дизайнов, а также знание актуальных трендов в веб-дизайне. Буду рад видеть портфолио с примерами выполненных работ.

Дизайн лендингов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Андрей
 
31 год
3 года в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Аліна
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
130 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Максим
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Чокан
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Валерия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Марина
 
37 лет
11 лет в сервисе
онлайн
6 отзывов
4 месяца назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
180 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад
Игорь
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 отзывов
4 месяца назад
Вячеслав
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Максим
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
4 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
168 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов