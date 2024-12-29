Отрисовка лендинга

Требуется редизайн сайта gcs-reefer.com с акцентом на адаптивность для ПК, планшетов и мобильных устройств. Дизайн должен быть современным и лаконичным, обеспечивать удобство навигации и иметь высокую скорость загрузки. Прототипы должны быть предоставлены в течение 2 недель, а итоговый дизайн в Figma с возможностью правок.