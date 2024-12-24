Дизайнер для проекта по созданию сайта

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Ищу дизайнера для работы над проектом. Первый этап включает создание дизайн концепции сайта, второй этап — редизайн внутренних страниц на основе главной. Требуется наличие портфолио.

Дизайн сайтов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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