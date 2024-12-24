Требуется редизайн сайта gcs-reefer.com с акцентом на адаптивность для ПК, планшетов и мобильных устройств. Дизайн должен быть современным и лаконичным, обеспечивать удобство навигации и иметь высокую скорость загрузки. Прототипы должны быть предоставлены в течение 2 недель, а итоговый дизайн в Figma с возможностью правок.
Дизайн и верстка лендинга на Тильде
Ищется специалист для создания и верстки лендинга на платформе Тильда. Заработная плата до 15 тысяч рублей.
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