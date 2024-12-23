Дизайнер для разработки концепции и визуализации проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок4 просмотра

Требуется опытный дизайнер для разработки концепции и визуализации проекта. Ищем профессионала с креативным подходом и опытом работы в данной области.

Визуализация объектов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
онлайн
61 отзыв
4 месяца назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Юрий
 
18 лет
7 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
168 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Марина
 
37 лет
11 лет в сервисе
онлайн
6 отзывов
4 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
130 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов