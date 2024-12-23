Требуется дизайнер для создания презентаций, чек-листов, гайдов и верстки сайтов. Необходим опыт в графическом дизайне, уверенное владение Figma, чувство стиля и внимание к деталям. Умение адаптировать тренды под задачи и самостоятельность обязательны.
Дизайнер для разработки концепции и визуализации проекта
Требуется опытный дизайнер для разработки концепции и визуализации проекта. Ищем профессионала с креативным подходом и опытом работы в данной области.
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