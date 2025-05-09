3D Rendering

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Завершен6 заявок48 просмотров

Добрый день! Нужен 3Д-рендеринг зданий и парковки. Нужны несколько изображений вид сверху, сбоку (угловая проекция). Нужны два варианта.

Первый вариант: четырёхэтажное здание, 17 трёхэтажных домов, 3 парковочных места;

Второй вариант: только парковка.

3D-моделированиеВизуализация объектовДизайн интерьеровЛандшафтный дизайнРендеринг
16 дней назад
guest_1745673436119
16 дней в сервисе
Была
3 дня назад

Выбранный исполнитель

HeadKillerOrig
Алексей 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
15 дней назад
$50
3 дня
Escrow
Четкое выполнение работы, клиентоориентированность, рекомендую.
Рекомендую данного человека. Очень приятно было работать и обсуждать работу.

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