Кораблик для детской площадки

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Открыт1 заявка276 просмотров

Сделать 3Д модель по чертежу в Скетч апе версия 2017, нужен будет файл программы

3D-моделированиеSketchUp
11 дней назад
Ева
22 дня в сервисе
Была
5 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
11 дней назад