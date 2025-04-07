Необходимо разработать кастомную бленду для автомобильной фары, основываясь на предоставленных фото и размерах. Подготовить модель для 3D-принтера.
Кораблик для детской площадки
Сделать 3Д модель по чертежу в Скетч апе версия 2017, нужен будет файл программы
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