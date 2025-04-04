Требуется смоделировать 3D-ручку переключения передач для BMW с вырезом под надписи кнопок. Используйте предоставленную 3D модель в формате GLTF в качестве основы для работы.
Blender доделать модель коленного сустава
Добрый день, хотела бы обратиться с задачей по blender
модель в формале stl. Модель коленного сустава, после мрт исследования. Модель содердит мнодетсов пустот и дырок, но нужно заполнить все пустоты и при это соблюсти анатомическую точность исходника (прилагаю саму модель и скан). Далее разелить модель на 4 составные части, самостодельных фрагемента (фрагмент большеберцовой, малоберцовой и берцовой костей + надоленник).
Также прошу кратко законспектировать или расписать по пунткам как это бло сделано и по ходу моделирования сделать несколькл скринов с промежуточнми результатами. По окончании работы необходимо получить: 4 отдельне части (модели/кости) без пустот в файле/файлах с расширением .stl, также несколько скринов с этапами работы и в нескольких предлоениях описание самого процесса, сколько времени заняла пообная работа и какая прогрмма была использована..
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