Blender доделать модель коленного сустава

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Открыт2 заявки383 просмотра

Добрый день, хотела бы обратиться с задачей по blender

модель в формале stl. Модель коленного сустава, после мрт исследования. Модель содердит мнодетсов пустот и дырок, но нужно заполнить все пустоты и при это соблюсти анатомическую точность исходника (прилагаю саму модель и скан). Далее разелить модель на 4 составные части, самостодельных фрагемента (фрагмент большеберцовой, малоберцовой и берцовой костей + надоленник).
Также прошу кратко законспектировать или расписать по пунткам как это бло сделано и по ходу моделирования сделать несколькл скринов с промежуточнми результатами. По окончании работы необходимо получить: 4 отдельне части (модели/кости) без пустот в файле/файлах с расширением .stl, также несколько скринов с этапами работы и в нескольких предлоениях описание самого процесса, сколько времени заняла пообная работа и какая прогрмма была использована..

3D-моделированиеBlender
23 дня назад
Татьяна
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