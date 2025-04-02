Необходимо замоделить 3D-модель кованого павильона высотой 5 м, длиной 9 м и шириной 4 м. Модель должна сохранять общую стилистику, включая рельеф колонн и конструктивные элементы. Узоры можно показать упрощённо, с немного купольной крышей. Окружение и растения не требуются.