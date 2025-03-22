3d modeling

$150
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки403 просмотра

Конечно! Вот чёткое и профессиональное техническое задание (ТЗ) на английском, которое ты можешь отправить 3D-художнику или аниматору на Fiverr 👇

📝 Проект: 3D персонаж и анимация

Название проекта: Мультяшный робот с анимацией для интеграции с AI-чат-ботом

🔹 1. Цель

Я хочу создать милого 3D мультяшного робота (похожего на прикреплённое изображение), предназначенного для интерактивной интеграции с AI-чат-ботом на сайте. Робот будет выполнять различные анимации в зависимости от состояния бота (загрузка, размышление, набор текста и т.д.).

🔹 2. Что нужно сделать (Deliverables)

  • Стилизованный 3D персонаж-робот, похожий на референс.

  • Формат: .glb (предпочтительно) или .gltf (для веба).

  • UV-развёртка + базовые текстуры (можно со стилем подсветки/LED-эффектами).

  • Количество полигонов: оптимизировано для веба (примерно до 30–50k).

  • Совместимость с Three.js / React Three Fiber.

🔹 3. Анимации (в цикле или триггерные)

Пожалуйста, добавьте следующие анимации:

  1. Ожидание в коробке – Робот остаётся в коробке (состояние загрузки).

  2. Выход из коробки – Робот выскакивает и осматривается (запуск).

  3. Размышление – Рука у подбородка или покачивание головой.

  4. Разговор – Жесты руками во время "речи" (без синхронизации губ).

  5. Набор текста – Имитирует набор текста или нажатие кнопок.

  6. Радость / Восторг – Движения, выражающие радость.

  7. Печаль / Разочарование – Сдержанная эмоция грусти.

  8. Приветствие / Махание – Дружелюбное махание рукой.

Анимации можно экспортировать как Animation Clips внутри одного .glb файла или отдельно по необходимости.

🔹 4. Стиль и референсы

  • Мультяшный, милый робот

  • Плавные, дружелюбные формы

  • Светящиеся LED-глаза и руки

  • Можно добавить лёгкое свечение или эффекты света

  • Вдохновляйтесь приложенным изображением

🔹 5. Дополнительно (по желанию)

  • Добавьте дополнительный элемент: картонная коробка

  • Базовый риг для возможного ретаргетинга анимации (если это возможно)

🔹 6. Бюджет и сроки

Пожалуйста, укажите:

  • Предполагаемую стоимость

  • Примерные сроки выполнения

  • Количество включённых правок

3D-моделированиеАнимация персонажейСоздание персонажей
месяц назад
roma4ke
37 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
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