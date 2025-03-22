Ищется 3D motion дизайнер для разработки 20-секундной анимационной сцены с автомобилем. Важно предоставить примеры выполненных работ или ссылку на шоурил. Задача включает создание визуально привлекательной сцены с детализированной проработкой автомобиля.
3d modeling
Конечно! Вот чёткое и профессиональное техническое задание (ТЗ) на английском, которое ты можешь отправить 3D-художнику или аниматору на Fiverr 👇
📝 Проект: 3D персонаж и анимация
Название проекта: Мультяшный робот с анимацией для интеграции с AI-чат-ботом
🔹 1. Цель
Я хочу создать милого 3D мультяшного робота (похожего на прикреплённое изображение), предназначенного для интерактивной интеграции с AI-чат-ботом на сайте. Робот будет выполнять различные анимации в зависимости от состояния бота (загрузка, размышление, набор текста и т.д.).
🔹 2. Что нужно сделать (Deliverables)
Стилизованный 3D персонаж-робот, похожий на референс.
Формат:
.glb(предпочтительно) или
.gltf(для веба).
UV-развёртка + базовые текстуры (можно со стилем подсветки/LED-эффектами).
Количество полигонов: оптимизировано для веба (примерно до 30–50k).
Совместимость с Three.js / React Three Fiber.
🔹 3. Анимации (в цикле или триггерные)
Пожалуйста, добавьте следующие анимации:
Ожидание в коробке – Робот остаётся в коробке (состояние загрузки).
Выход из коробки – Робот выскакивает и осматривается (запуск).
Размышление – Рука у подбородка или покачивание головой.
Разговор – Жесты руками во время "речи" (без синхронизации губ).
Набор текста – Имитирует набор текста или нажатие кнопок.
Радость / Восторг – Движения, выражающие радость.
Печаль / Разочарование – Сдержанная эмоция грусти.
Приветствие / Махание – Дружелюбное махание рукой.
Анимации можно экспортировать как Animation Clips внутри одного
.glb файла или отдельно по необходимости.
🔹 4. Стиль и референсы
Мультяшный, милый робот
Плавные, дружелюбные формы
Светящиеся LED-глаза и руки
Можно добавить лёгкое свечение или эффекты света
Вдохновляйтесь приложенным изображением
🔹 5. Дополнительно (по желанию)
Добавьте дополнительный элемент: картонная коробка
Базовый риг для возможного ретаргетинга анимации (если это возможно)
🔹 6. Бюджет и сроки
Пожалуйста, укажите:
Предполагаемую стоимость
Примерные сроки выполнения
Количество включённых правок
Заявки фрилансеров
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