Конечно! Вот чёткое и профессиональное техническое задание (ТЗ) на английском, которое ты можешь отправить 3D-художнику или аниматору на Fiverr 👇

📝 Проект: 3D персонаж и анимация

Название проекта: Мультяшный робот с анимацией для интеграции с AI-чат-ботом

🔹 1. Цель

Я хочу создать милого 3D мультяшного робота (похожего на прикреплённое изображение), предназначенного для интерактивной интеграции с AI-чат-ботом на сайте. Робот будет выполнять различные анимации в зависимости от состояния бота (загрузка, размышление, набор текста и т.д.).

Стилизованный 3D персонаж-робот , похожий на референс.

Формат: .glb (предпочтительно) или .gltf (для веба).

UV-развёртка + базовые текстуры (можно со стилем подсветки/LED-эффектами).

Количество полигонов: оптимизировано для веба (примерно до 30–50k).

Совместимость с Three.js / React Three Fiber.

🔹 2. Что нужно сделать (Deliverables)🔹 3. Анимации (в цикле или триггерные)

Пожалуйста, добавьте следующие анимации:

Ожидание в коробке – Робот остаётся в коробке (состояние загрузки). Выход из коробки – Робот выскакивает и осматривается (запуск). Размышление – Рука у подбородка или покачивание головой. Разговор – Жесты руками во время "речи" (без синхронизации губ). Набор текста – Имитирует набор текста или нажатие кнопок. Радость / Восторг – Движения, выражающие радость. Печаль / Разочарование – Сдержанная эмоция грусти. Приветствие / Махание – Дружелюбное махание рукой.

Анимации можно экспортировать как Animation Clips внутри одного .glb файла или отдельно по необходимости.

Мультяшный, милый робот

Плавные, дружелюбные формы

Светящиеся LED-глаза и руки

Можно добавить лёгкое свечение или эффекты света

Вдохновляйтесь приложенным изображением

Добавьте дополнительный элемент: картонная коробка

Базовый риг для возможного ретаргетинга анимации (если это возможно)

🔹 4. Стиль и референсы🔹 5. Дополнительно (по желанию)🔹 6. Бюджет и сроки

Пожалуйста, укажите: