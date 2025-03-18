Эскиз одежды 3D / Marvelous Designer ,Adobe Illustrator, Corel

$200
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка154 просмотра

Ищу профессионала по созданием фашион эскизов в CLO 3D / Marvelous Designer ,Adobe Illustrator, CorelDRAW? Мне необходимо создать 10 вещей.

3D-моделированиеAdobe IllustratorCorelDRAWДизайн одеждыСоздание презентаций
месяц назад
guest_1742468949908
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Давид
 
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19 дней назад