Дизайн объектов на заказ

154 заказа

Зачем нужен профессиональный дизайн объектов?

В современном мире дизайн объектов играет ключевую роль в создании уникальных и функциональных пространств. Независимо от того, идет ли речь о коммерческих или жилых помещениях, качественный дизайн способствует повышению комфорта и эстетической привлекательности. Он помогает создать гармоничное окружение, которое отражает индивидуальность и стиль владельца, а также улучшает пользовательский опыт. Правильный дизайн объектов важен как для привлечения клиентов в бизнес, так и для создания уютной атмосферы в доме.

Решение задач и проблем через дизайн объектов

Дизайн объектов способен решать множество задач и проблем, с которыми сталкиваются заказчики. Он позволяет:

  • Оптимизировать пространство — грамотно спроектированное помещение использует каждый квадратный метр эффективно.
  • Увеличить функциональность — правильное зонирование и расстановка мебели повышают удобство использования пространства.
  • Создать уникальный стиль — индивидуальный подход к дизайну помогает выделить объект среди других, подчеркнув его особенности.
  • Повысить привлекательность — эстетически оформленные объекты привлекают внимание и вызывают положительные эмоции.

Инвестирование в профессиональный дизайн объектов - это не только улучшение внешнего вида, но и повышение ценности имущества.

Примеры успешного применения дизайна объектов

Примеры применения дизайна объектов можно встретить повсюду, и каждый из них уникален. В бизнесе, например, дизайн кафе или ресторана может привлечь больше клиентов благодаря уютной атмосфере и запоминающемуся интерьеру. В жилых помещениях, таких как квартиры и дома, современный дизайн помогает создать комфортную и стильную обстановку, отвечающую всем требованиям владельцев. Офисы, спроектированные профессиональными дизайнерами, способствуют повышению производительности сотрудников благодаря эргономичности и эстетике.

Делайте шаг к улучшению вашего пространства

Вложение в профессиональный дизайн объектов приносит множество преимуществ — от экономии пространства до повышения рыночной стоимости. Если вы хотите создать уникальную атмосферу, которая будет вдохновлять и радовать каждый день, доверьте это дело профессионалам. Закажите услуги дизайна объектов у нашей команды экспертов и преобразите ваше пространство в нечто действительно особенное.

Частые вопросы

⭐ Сколько стоит дизайн объекта?

Стоимость дизайна объекта может варьироваться в зависимости от сложности и объема работы. Средняя цена начинается от 300 USD и может достигать 5000 USD или более. На бирже Weblancer вы можете найти дизайнеров с различными тарифами, чтобы выбрать подходящий вариант.

⭐ Как долго занимает процесс разработки дизайна объекта?

Время, необходимое для разработки дизайна объекта, зависит от масштаба и сложности проекта. Обычно процесс может занять от двух недель до нескольких месяцев. На Weblancer вы можете обсудить сроки с дизайнером и выбрать специалиста, который сможет уложиться в ваш график.

⭐ Какие этапы включает в себя процесс создания дизайна объекта?

Процесс создания дизайна объекта обычно включает в себя несколько этапов: брифинг, концептуальное проектирование, разработка детального дизайна, визуализация и финальная презентация. Каждый из этих этапов может быть адаптирован под ваши требования и согласован с дизайнером на Weblancer.

  • Дизайн прицепа ФУДТРАК

    Требуется разработать дизайн-проект для прицепа ФудТрак с тематикой замороженных экзотических фруктов из Вьетнама. Прицеп будет установлен в парке культуры и отдыха, поэтому важно создать привлекательный и запоминающийся внешний вид, который привлечет внимание посетителей.

    Дизайн объектов
    Наружная реклама4 заявки
    Открыт
    4 дня назад

  • 3D дизайн аркадного ретро автомата

    Ищется 3D дизайнер для разработки аркадного ретро автомата. Кандидат должен иметь опыт в дизайне промышленных объектов и предоставить портфолио с примерами работ. Важна проработка деталей и соответствие стилю ретро.

    3D-моделированиеДизайн объектов
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    14 дней назад

  • Дизайнер генератор фотографий для хостела (AI + ChatGPT)

    $100

    Требуется дизайнер для генерации 50 фотографий интерьеров хостела с использованием AI-технологий (DALL·E/StableDiffusion). Необходимо согласовать стиль, создать фото общих зон и комнат, сохранить промпты в JSON. Оплата $100 за выполнение в течение 1 рабочего дня с обязательной отчетностью каждый час.

    Адаптивный дизайнДизайн интерьеровДизайн объектовChatGPTAdobe InDesign
    Обработка фотографий4 заявки
    Открыт
    23 дня назад

  • Разработать дизайн упаковки ТМ "Fast Fit"

    $150

    Требуется разработка оригинального дизайна упаковки для батончиков и конфет ТМ 'Fast Fit' с акцентом на протеин и отсутствие сахара. Упаковка должна быть легкой и спортивной, с возможностью различать вкусы без визуализации. Необходимо представить итоговый вариант в виде мокапа. Использовать бесплатные шрифты и элементы, возможно с черным фоном и золотыми деталями.

    Дизайн объектов
    Дизайн продукции5 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Разработать дизайн упаковки ТМ "ONE"

    $150

    Необходимо разработать дизайн упаковки для батончиков и конфет без сахара в стиле здорового минимализма. Упаковка должна быть яркой и легкой, с учетом нескольких вкусов и изменяемых элементов. Включите логотип 'ONE' и акцентируйте фразы 'No sugar added' и '10% protein'. Итоговый вариант представьте в виде мокапа.

    Дизайн объектовСоздание логотипов
    Фирменный стиль7 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Дизайн торгового оборудования.

    $50

    Необходимо разработать дизайн для торгового оборудования (шкаф и ресепшен) под наклейку пленкой. Размеры ресепшена: правая часть 758х1060 мм, средняя 350х1060 мм, левая 710х1060 мм. Размер шкафа: 1200х620 мм. Тематика должна соответствовать сервисному центру по ремонту техники Apple. Изображения должны быть высокого качества для плотерной резки.

    Дизайн объектов
    Наружная реклама3 заявки
    Закрыт
    9 дней назад

  • Дизайн джиббитов для выставки

    Требуется разработать дизайн джиббитов для выставки, связанной с монтажом и продажей лифтов. Обязательно предоставление портфолио и прайс-листа для рассмотрения заявки.

    Дизайн объектов
    Фирменный стиль1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Дизайн беседки/игровой зоны для котиков

    Требуется разработать дизайн беседки и игровой зоны для котиков размером 6x6 метров. Необходимо визуализировать существующий каркас и предложить идеи для эстетичного завершения проекта. Предоставляются видео, фото текущего состояния и примеры желаемого оформления. Также есть каталог материалов для выбора.

    Визуализация объектовДизайн объектов
    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    20 дней назад

  • 3D визуализация парка с динамической RGB подсветкой

    $40

    Необходимо создать 3D визуализацию парка, добавив динамическую RGB подсветку для беседки и окружающих деревьев. Основой для работы послужат предоставленные фотографии беседки. Ожидается профессиональный подход к освещению и детализации.

    3D-моделированиеВизуализация объектовДизайн объектов
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    23 дня назад

  • Дизайн упаковки пищевых добавок

    Требуется дизайнер для создания упаковки пищевых добавок. Необходимо разработать привлекательный и функциональный дизайн, соответствующий современным стандартам и учитывающий целевую аудиторию и особенности продукта.

    Дизайн объектов
    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Дизайн упаковки ( коробки) для фонаря.

    Требуется специалист для создания дизайна упаковки (коробки) для новой модели фонаря. Необходимо ориентироваться на образцы предыдущих коробок и сохранить единый стиль. Подготовьте визуальные концепты, соответствующие заданным требованиям.

    Дизайн интернет-магазиновДизайн карточекДизайн обложекДизайн объектовДизайн сайтов
    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    24 дня назад

  • Создать портфолио ремонта квартир

    Требуется разработать портфолио выполненных ремонтов квартир для размещения на сайте. Все работы должны быть уникальными и не встречаться ранее в интернете. Обеспечьте разнообразие в интерьере и экстерьере для привлечения клиентов.

    Дизайн объектовОбработка изображенийСоздание картинокСоздание карточек товаровСоздание коллажей
    Интерьеры и Экстерьеры6 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Качественная графика для web3 пиложения

    Ищется графический дизайнер для создания серии 3D-графических объектов в стиле 'стекло' для web3 приложения. В заявке указывать стоимость разработки одного изображения.

    3D-моделированиеДизайн объектовСоздание иллюстрацийСоздание инфографики
    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Создать модель надувного круга

    $100

    Требуется разработать 3D-модель надувного круга в двух вариантах: с карикатурным лицом, стилизованным под президента Украины, и обычного мультяшного персонажа. Основная форма стандартная, цветовая схема темно-синяя с элементами украинской символики. Файлы должны быть в векторном формате (AI, EPS, PDF, SVG) с цветовой моделью CMYK и высоким разрешением.

    3D-моделированиеДизайн объектовAdobe Illustrator
    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Необходимо создать концепцию новогоднего оформления города.

    Разработать концепцию новогоднего оформления города, создавая праздничную атмосферу с помощью арт-объектов и световых инсталляций. Уделить внимание единому художественному стилю, освещая центральные улицы, транспортные кольца и фасады зданий. Включить социальные и образовательные программы для благополучия жителей.

    Дизайн объектов
    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Дизайнер для макетов детских развлекательных центров

    Требуется дизайнер для создания 30 макетов детских развлекательных центров в месяц. Необходимы креативные идеи, соблюдение дедлайнов и опыт в Figma. Обязательно наличие кейсов и указание стоимости работы.

    Дизайн объектовFigma
    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Лучший дизайн оформления витрин магазинов "Айкрафт"

    $1938

    Компания "Айкрафт" объявляет конкурс на лучший дизайн оформления витрин магазинов. Участникам необходимо разработать концепцию витрин для стрит-формата и торговых центров, включая рендеры и краткое описание. Оцениваются оригинальность, современность, практичность и визуальная привлекательность. Дедлайн для подачи заявок – 1-1,5 месяца.

    Дизайн объектовРендеринг
    Наружная реклама5 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Дизайн этикетки товара (дизайн товара)

    $200

    Требуется разработка дизайна этикетки для косметического средства, предназначенного для роста волос. Этикетка должна быть адаптирована для наклейки на флакон. Присутствие портфолио и указание стоимости и сроков выполнения обязательны.

    Дизайн объектов
    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Узор для карбоновой рамы дрона

    Требуется разработать уникальный дизайн вырезов для карбоновой рамы дрона. Необходимо создать три пластины с вырезами, ширина которых не должна быть меньше 2мм, а углы всех вырезов должны быть закруглены. Важной частью является соблюдение рабочей зоны, обозначенной на предоставленных материалах.

    Дизайн объектов
    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Дизайн коробки для детского набора

    Ищется графический дизайнер для создания современного и яркого дизайна коробки для детского набора. Дизайн должен привлекать внимание детей и родителей, использовать актуальные цветовые решения и учитывать целевую аудиторию. Наличие портфолио является преимуществом.

    Дизайн объектов
    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад