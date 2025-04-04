Ищется дизайнер одежды для создания коллекций платьев премиум-сегмента. Необходим анализ модных тенденций и разработка уникального дизайна. Работа удаленная с гибким графиком, возможна проектная или постоянная занятость.
Дизайн торгового оборудования.
Есть готовое торговое оборудование - шкаф и ресепшен . материал белый МДФ. Необходимо сделать дизайн под наклейку пленкой. Изображения должны быть хорошего качества под плотерную резку. Тематика дизайна должна соответствовать сервисному центру по ремонту техники apple.
Размеры :
РЕСЕПШЕН:
Правая часть
Щирина 758 мм
Высота 1060 мм
Средняя часть
Ширина 350 мм
Высота 1060 мм
Левая часть
Ширина 710 мм
Высота 1060 мм
ШКАФ (нижняя часть):
Ширина 1200 мм
Высота 620 мм
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