Дизайн торгового оборудования.

$50
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Открыт3 заявки17 просмотров

Есть готовое торговое оборудование - шкаф и ресепшен . материал белый МДФ. Необходимо сделать дизайн под наклейку пленкой. Изображения должны быть хорошего качества под плотерную резку. Тематика дизайна должна соответствовать сервисному центру по ремонту техники apple.

Размеры :

РЕСЕПШЕН:

Правая часть

Щирина 758 мм

Высота 1060 мм

Средняя часть

Ширина 350 мм

Высота 1060 мм

Левая часть

Ширина 710 мм

Высота 1060 мм

ШКАФ (нижняя часть):

Ширина 1200 мм

Высота 620 мм

Дизайн объектов
месяц назад
Леонид
 
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месяц назад
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Наталья
 
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