Приветствую коллеги!

Задача подготовить задание на печать упаковки для десертов .

Нужен простой чертеж с размерами + 5 визуализаций мокапов в 3д.



Концепт коробки схожий на упаковку айфона -просто брусок, где наверху и на торце напечатано изображение десерта.



Всего 4 вкуса.



Нужны следующие визуалы:

1. Коробка на белом фоне в 3/4, сверху и на торце фото тарта (для каждого вкуса)

2. Несколько коробок рядом шахматкой (вкусы в вперемешку)

3. Коробки в интерьере на столе (домашняя атмосфера )

4. Коробка на столе открыта, крышка отдельно лежит, десерт на тарелке рядом.

5. Коробки лежат на витрине рядом с другими десертами в кафе.



визуалы 3,4,5 опциональные - обязательно 1,2.



Жду ваших предложений.