Требуется разработка схемы расположения 9 промышленных зданий на участке 5 га. Учитывайте пожарные проезды, зоны для разгрузки, стоянки для грузовых и легковых автомобилей, а также охранные зоны для скважин и очистных сооружений. Схема должна быть выполнена с минимальными отступами от границ участка и допускает 1-2 итерации для корректировок.
Нарисовать чертеж упаковки и сделать визуализацию мокапов
Приветствую коллеги!
Задача подготовить задание на печать упаковки для десертов .
Нужен простой чертеж с размерами + 5 визуализаций мокапов в 3д.
Концепт коробки схожий на упаковку айфона -просто брусок, где наверху и на торце напечатано изображение десерта.
Всего 4 вкуса.
Нужны следующие визуалы:
1. Коробка на белом фоне в 3/4, сверху и на торце фото тарта (для каждого вкуса)
2. Несколько коробок рядом шахматкой (вкусы в вперемешку)
3. Коробки в интерьере на столе (домашняя атмосфера )
4. Коробка на столе открыта, крышка отдельно лежит, десерт на тарелке рядом.
5. Коробки лежат на витрине рядом с другими десертами в кафе.
визуалы 3,4,5 опциональные - обязательно 1,2.
Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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