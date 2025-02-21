Нарисовать чертеж упаковки и сделать визуализацию мокапов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт5 заявок51 просмотр

Приветствую коллеги!

Задача подготовить задание на печать упаковки для десертов .
Нужен простой чертеж с размерами + 5 визуализаций мокапов в 3д.

Концепт коробки схожий на упаковку айфона -просто брусок, где наверху и на торце напечатано изображение десерта.

Всего 4 вкуса.

Нужны следующие визуалы:
1. Коробка на белом фоне в 3/4, сверху и на торце фото тарта (для каждого вкуса)
2. Несколько коробок рядом шахматкой (вкусы в вперемешку)
3. Коробки в интерьере на столе (домашняя атмосфера )
4. Коробка на столе открыта, крышка отдельно лежит, десерт на тарелке рядом.
5. Коробки лежат на витрине рядом с другими десертами в кафе.

визуалы 3,4,5 опциональные - обязательно 1,2.

Жду ваших предложений.

3D-моделированиеДизайн рекламных материаловРендерингСоздание чертежей
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biotochiv
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