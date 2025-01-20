Требуется спроектировать мягкий стул в 3D Компас или Автокад. Необходимо сделать чертежи с проекциями толщины поролона и указать размеры для понимания габаритов. Согласование габаритов и деталей будет осуществляться в PDF, а также подготовка DXF файлов на каждую деталь. Срок выполнения проекта — 2-3 дня.