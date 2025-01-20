Autocad

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен1 заявка26 просмотров

Нужно сделать этот чертеж в Autocad и скинуть файл + pdf, сроки максимально сжаты.

AutoCADСоздание чертежей
3 месяца назад
Saring108
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

Cadauto3D
Геворг 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 месяца назад
$10
1 день
Escrow
Спасибо за работу, все четко и быстро
Ответственный заказчик, держит слово)

Заявки фрилансеров

Cadauto3D
Геворг 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 месяца назад
#1
Чертежи и Схемы

  • Похожие заказы

  • Рабочие чертежи люстры

    Требуется подготовить производственные чертежи люстры в формате A4 PDF. Включите общий вид в трех проекциях с размерами, детали и узлы для точного изготовления, а также подетальную раскладку конструкции. Размеры плафон/шар 20 см, плафон/квадрат 20/20 см, предварительные размеры L. 80 см, P. 30 см, H. 30 см. При разработке чертежей размеры будут корректироваться.

    Создание чертежей
    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Черчение сантехники

    $150

    Требуется выполнить черчение сантехники в классическом стиле в программе или на формате A4. Необходимы размеры, выносы и дополнения. Ищем студентов, проживающих в общежитии, для выполнения этой задачи.

    Создание чертежей
    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Чертёж Светильника для Изготовления

    Требуется подготовить производственные чертежи светильника в формате A4 PDF. Включите общий вид в трех проекциях с размерами, детали и узлы для точного изготовления, а также подетальную раскладку конструкции. Размеры: L. 28,5 см, P. 29 см, H. 81,5 см.

    Создание чертежей
    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Gta San andreas

    $300

    Требуются различные карты и чертежи для игры GTA San Andreas, включая физическую, климатическую и топографическую. Проект направлен на улучшение понимания игры и углубление знаний в программировании.

    Создание чертежей
    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Нарисовать 4 тумбочки по образцам Базис мебельщик

    $50

    Необходимо нарисовать 4 тумбочки по образцам в программе Базис Мебельщик. Предоставлены фото и размеры. Использовать фурнитуру из каталога боярд. На выходе требуется получить чертеж изделия, файлы для резки и спецификацию на каждое изделие.

    Создание чертежей
    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработка архитектурных чертежей с использованием AutoCad

    Требуется разработка архитектурных чертежей с использованием AutoCad, включая архитектурный план, структурный план, план электроснабжения и сантехники. Все размеры должны быть в дюймах, тексты на американском английском. Предоставлю примеры чертежей в DWG, эскизы и другие материалы для работы.

    Создание чертежейAutoCAD
    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Эскиз дома из морских контейнеров

    $10

    Требуется конвертировать размеры готового эскиза дома из морских контейнеров с фунтов на сантиметры. Обеспечьте точность преобразования и соответствие архитектурным требованиям.

    Чертежи и Схемы11 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад