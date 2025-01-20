Требуется разработка архитектурных чертежей с использованием AutoCad, включая архитектурный план, структурный план, план электроснабжения и сантехники. Все размеры должны быть в дюймах, тексты на американском английском. Предоставлю примеры чертежей в DWG, эскизы и другие материалы для работы.