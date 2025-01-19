Рабочие чертежи люстры

Требуется подготовить производственные чертежи люстры в формате A4 PDF. Включите общий вид в трех проекциях с размерами, детали и узлы для точного изготовления, а также подетальную раскладку конструкции.

Размеры плафон/шар 20 см. диаметр.

Размеры плафон/квадрат 20/20 см.

Размеры предварительные: L. 80 см, P. 30 см, H. 30 см. При разработке чертежей они будут корректироваться.