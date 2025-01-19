Требуется выполнить черчение сантехники в классическом стиле в программе или на формате A4. Необходимы размеры, выносы и дополнения. Ищем студентов, проживающих в общежитии, для выполнения этой задачи.
Рабочие чертежи люстры
Требуется подготовить производственные чертежи люстры в формате A4 PDF. Включите общий вид в трех проекциях с размерами, детали и узлы для точного изготовления, а также подетальную раскладку конструкции.
Размеры плафон/шар 20 см. диаметр.
Размеры плафон/квадрат 20/20 см.
Размеры предварительные: L. 80 см, P. 30 см, H. 30 см. При разработке чертежей они будут корректироваться.
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