Требуется разработать DWG-чертеж на основе ручных зарисовок и формата Plan. Необходимо проверить точность всех размеров и стыковок стен для обеспечения качества проекта.
Таиланд Ко Панган, Чертеж Ресторана, для перепланировки
Добрый вечер, нужен хороший мастер своего дела, нужен точный чертеж помещения, для дальнейшей его перепланировки. Есть некие наброски, но есть некоторые корректировки, например как высота окон, и в некоторых местах их расстояние между дург другом, готов полностью с этим все помочь, с точными размерами. Но нужно уже было сделать еще вчера, есть файл формата Plan, сам пробовал, но понял, что лучше сделает, тот кто знает программу, нужен файл в формате DWG, начинаем с ресторана, дальше будем, делать весь чертеж всего комплекса на острове Ко-Панган Hotel CenterPoint Rental
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