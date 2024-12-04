Добрый вечер, нужен хороший мастер своего дела, нужен точный чертеж помещения, для дальнейшей его перепланировки. Есть некие наброски, но есть некоторые корректировки, например как высота окон, и в некоторых местах их расстояние между дург другом, готов полностью с этим все помочь, с точными размерами. Но нужно уже было сделать еще вчера, есть файл формата Plan, сам пробовал, но понял, что лучше сделает, тот кто знает программу, нужен файл в формате DWG, начинаем с ресторана, дальше будем, делать весь чертеж всего комплекса на острове Ко-Панган Hotel CenterPoint Rental