Нужна помощь с планом Армирования здания

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Закрыт5 заявок26 просмотров

Нужно начертить план Армирования(чертёж для студента вуза, не думаю, что там сложно) , пример и инструкцию вышлю, работа в автокаде

Сделать надо по примеру в видео, цену обсудим после полного объяснения работы

AutoCADСоздание чертежей
5 месяцев назад
Timha_2004
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