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  • ЧЕРТЕЖ литейный цех машиностроительного завода

    необходимо отрисовать литейный цех по тех заданию :1. Эспликация . План на отметке 0.002. Фасад3. Разрезчертеж должен выполнен в формате dwg, для возможности правки в ARCHICAD 24 (2022).  Работу нужно выполнить срочно.

    ArchiCAD
    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Archicad учебная работа

    Сделать проект в архикаде (состав: разрез, планы этажей, все фасады) по готовым планам и чертежу фасада на бумаге. Точность не так важна, тк проект сдается в виде презентации

    ArchiCAD
    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Проектирование дома в Archicad

    Нужно построить дом с нуля, все схемы по построению и 3d модель прилагается, нужно только реализовать, вышлю в личные сообщения, по цене договоримся

    ArchiCAD3D-модель
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Проработка чертежей планировки квартиры-студии в Archicad

    Создать обмерный чертёж квартиры-студии до 30 кв. м. Произвести монтаж или демонтаж стен, указать условные обозначения, примечания и необходимые размеры. Сделать изометрию помещения после монтажных работ. Создать план расстановки мебели совместно ...

    ArchiCADПланировка квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры8 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Оцифровка облака точек Archicad

    Нужна оцифровка частного дома 400кв.м. в Archicad. Исходный файл e57, rcp Только 3d с коммуникациями, радиаторами, вентиляцией (если есть) Фото и видео есть Вынести на план высотные отметки проемов, потолков и перепады полов. Без размеров! Сроки 2-3 дня Оплата переводом ...

    ArchiCAD
    Архитектура зданий4 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Модель в ArchiCAD

    Здравствуйте. Срочно нужно выполнить модель для курсового проекта по картинкам аналогам и планам. Планы есть. Желательно, чтобы по модели можно было сделать разрезы.

    ArchiCAD
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Проект гостиницы на затапливаемой территории в г.Тобольск

    $400

    Требуется помощь при проектировании дипломного проекта. Аналитика, идеи, визуализация по вашим чертежам- это будет моя часть.  Расположение гостиницы на затапливаемой территории, с интересной-гибкой архитектурой, требуется понимание при проектировании на затапливаемых территориях, чтоб здание было конструктивно возводимым, ...

    AutoCADArchiCAD
    Архитектура зданий5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дипломный проект. Разработка генплана. Возведение здания-гостиницы.

    $400

    Требуется помощь при проектировании дипломного проекта. Аналитика, идеи, визуализация по вашим чертежам- это будет моя часть. Расположение гостиницы на затапливаемой территории, с интересной-гибкой архитектурой, требуется понимание при проектировании на затапливаемых территориях, чтоб здание было конструктивно ...

    AutoCADArchiCAD
    Архитектура зданий7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • . Необходимо построить на основе выданного варианта задания чертежи в

    $25

    ЗАДАНИЕ.[i]1. Необходимо построить на основе выданного варианта задания и представить архитектурно-строительные чертежи индивидуального жилого дома / секционного жилого дома[/i] в составе:а) План 1 этажа.б) План 2 этажа.в) Главный фасад.г) Разрез.[i]2. На планах обозначить размерные цепочки проемов ...

    ArchiCAD3D-модель
    Чертежи и Схемы8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Построение учебного проекта

    [i]1. Необходимо построить на основе выданного варианта задания и представить архитектурно-строительные чертежи индивидуального жилого дома / секционного жилого дома[/i] в составе: а) План 1 этажа. б) План 2 этажа. в) Главный фасад. г) Разрез. [i]2. На ...

    ArchiCAD3D-модель
    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Выполнить план разверток в ArchiCAD

    Выполнить план разверток, развертки с указанием размеров. Пример развертки в пдф файле. Указывать материалы и электрику не нужно. Достроить кухню (как по фото) Разверток 6 шт

    ArchiCAD
    Чертежи и Схемы9 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Проект вентилируемого фасада, светопрозрачных конструкций

    Доброго времени суток всем. Необходим человек с навыками проектирования фасадов для составления проектов и 3D визуализаций(Autocad и Archicad) или же кандидат с хорошим опытом в данных программах. В качестве тестового задания(оплачиваемого) нужно сделать небольшую ...

    AutoCADArchiCAD
    Архитектура зданий7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевести ArchiCad модель в FBX / Unity

    Есть модель проекта в ArchiCad - 5 зданий, общие зоны и дороги/бэкграунд. Модель делалась для классической визуализации, теперь ее надо доработать/оптимизировать для риалтайм проекта на Unity 2021. На выходе нужен набор 3D моделей в FBX. В ...

    UnityArchiCAD3D-модель
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать задания в программе ArchiCad

    1. В ходе выполнения данного задания студенту требуется разработать трехмерную модель квартиры. В качестве задания студент выбирает любую планировку на его усмотрение по ссылке:[url=https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&amp;text=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8]Варианты квартир на свое усмотрение (Ссылки на внешний сайт.)Ссылки на внешний сайт.[/url]Требования: Построить ...

    ArchiCAD
    Интерьеры и Экстерьеры3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать планы этажей + фасады (курсового проекта яхт-клуба)

    Нужно разработать план яхт-клуба для курсовой работы. Уже есть: [list=1][*]Концептуальная идея[*]Выбранное место на рельефе[*]Наброски и формы[/list]По ним нужно согласовать что и где должно быть начерчено. Есть предварительный состав помещений, который может меняться. Главное что должно быть учтено: ...

    ArchiCAD
    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Чертёж в archicad и компасе

    Необходимо подготовить 2 чертежа в archicad 3D и КОМПАСЕ. Описание задания написано в файле, файл прикрепил. Если какие то вопросы пишите объясню.

    ArchiCAD
    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Архитектор

    Нужны услуги Архитектора Проект построек на участке Баня Хозблок Крытая парковка Ворота Забор ArchiCad

    ArchiCAD
    Ландшафтный дизайн4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Учебная работа в ArchiCAD

    [list][*]сделать кухню в интерьере (квартира кухня артстена.pln), там же создать арт-стену. Стиль можно выбрать любой, кроме китча и классицизма.[*]затем сделать парк. 3д сетка- это грунт, примерно половина от того квадрата, что есть. в парке должна ...

    ArchiCAD
    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    2 года назад