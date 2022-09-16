необходимо отрисовать литейный цех по тех заданию :1. Эспликация . План на отметке 0.002. Фасад3. Разрезчертеж должен выполнен в формате dwg, для возможности правки в ARCHICAD 24 (2022). Работу нужно выполнить срочно.
Заказать услуги дизайнера ArchiCAD
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите услуги дизайнера ArchiCAD на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- ArchiCADЧертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Сделать проект в архикаде (состав: разрез, планы этажей, все фасады) по готовым планам и чертежу фасада на бумаге. Точность не так важна, тк проект сдается в виде презентацииArchiCADРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Нужно построить дом с нуля, все схемы по построению и 3d модель прилагается, нужно только реализовать, вышлю в личные сообщения, по цене договоримся3D-графика1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Создать обмерный чертёж квартиры-студии до 30 кв. м. Произвести монтаж или демонтаж стен, указать условные обозначения, примечания и необходимые размеры. Сделать изометрию помещения после монтажных работ. Создать план расстановки мебели совместно ...ArchiCADПланировка квартирыИнтерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Здравствуйте! нужно выполнить дипломную работу, проект рыбного ресторана (2 этажа) экстерьер есть план и эскизы здания важно!: сделать до 20 маяArchiCADИнтерьеры и Экстерьеры4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Нужна оцифровка частного дома 400кв.м. в Archicad. Исходный файл e57, rcp Только 3d с коммуникациями, радиаторами, вентиляцией (если есть) Фото и видео есть Вынести на план высотные отметки проемов, потолков и перепады полов. Без размеров! Сроки 2-3 дня Оплата переводом ...ArchiCADАрхитектура зданий4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Нужно сделать проект коттеджа в программе ARCHICAD 20, план проекта нстьArchiCADЧертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Здравствуйте. Срочно нужно выполнить модель для курсового проекта по картинкам аналогам и планам. Планы есть. Желательно, чтобы по модели можно было сделать разрезы.ArchiCAD3D-графика1 заявкаЗакрытгод назад
- $400
Требуется помощь при проектировании дипломного проекта. Аналитика, идеи, визуализация по вашим чертежам- это будет моя часть. Расположение гостиницы на затапливаемой территории, с интересной-гибкой архитектурой, требуется понимание при проектировании на затапливаемых территориях, чтоб здание было конструктивно возводимым, ...Архитектура зданий5 заявокЗакрытгод назад
- $400
Требуется помощь при проектировании дипломного проекта. Аналитика, идеи, визуализация по вашим чертежам- это будет моя часть. Расположение гостиницы на затапливаемой территории, с интересной-гибкой архитектурой, требуется понимание при проектировании на затапливаемых территориях, чтоб здание было конструктивно ...Архитектура зданий7 заявокЗакрытгод назад
- $25
ЗАДАНИЕ.[i]1. Необходимо построить на основе выданного варианта задания и представить архитектурно-строительные чертежи индивидуального жилого дома / секционного жилого дома[/i] в составе:а) План 1 этажа.б) План 2 этажа.в) Главный фасад.г) Разрез.[i]2. На планах обозначить размерные цепочки проемов ...Чертежи и Схемы8 заявокЗакрытгод назад
[i]1. Необходимо построить на основе выданного варианта задания и представить архитектурно-строительные чертежи индивидуального жилого дома / секционного жилого дома[/i] в составе: а) План 1 этажа. б) План 2 этажа. в) Главный фасад. г) Разрез. [i]2. На ...3D-графика4 заявкиЗакрытгод назад
Выполнить план разверток, развертки с указанием размеров. Пример развертки в пдф файле. Указывать материалы и электрику не нужно. Достроить кухню (как по фото) Разверток 6 штArchiCADЧертежи и Схемы9 заявокЗакрытгод назад
Доброго времени суток всем. Необходим человек с навыками проектирования фасадов для составления проектов и 3D визуализаций(Autocad и Archicad) или же кандидат с хорошим опытом в данных программах. В качестве тестового задания(оплачиваемого) нужно сделать небольшую ...Архитектура зданий7 заявокЗакрыт2 года назад
Есть модель проекта в ArchiCad - 5 зданий, общие зоны и дороги/бэкграунд. Модель делалась для классической визуализации, теперь ее надо доработать/оптимизировать для риалтайм проекта на Unity 2021. На выходе нужен набор 3D моделей в FBX. В ...3D-графика3 заявкиЗакрыт2 года назад
1. В ходе выполнения данного задания студенту требуется разработать трехмерную модель квартиры. В качестве задания студент выбирает любую планировку на его усмотрение по ссылке:[url=https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8]Варианты квартир на свое усмотрение (Ссылки на внешний сайт.)Ссылки на внешний сайт.[/url]Требования: Построить ...ArchiCADИнтерьеры и Экстерьеры3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно разработать план яхт-клуба для курсовой работы. Уже есть: [list=1][*]Концептуальная идея[*]Выбранное место на рельефе[*]Наброски и формы[/list]По ним нужно согласовать что и где должно быть начерчено. Есть предварительный состав помещений, который может меняться. Главное что должно быть учтено: ...ArchiCADЧертежи и Схемынет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо подготовить 2 чертежа в archicad 3D и КОМПАСЕ. Описание задания написано в файле, файл прикрепил. Если какие то вопросы пишите объясню.ArchiCADЧертежи и Схемынет заявокЗакрыт2 года назад
Нужны услуги Архитектора Проект построек на участке Баня Хозблок Крытая парковка Ворота Забор ArchiCadArchiCADЛандшафтный дизайн4 заявкиЗакрыт2 года назад
[list][*]сделать кухню в интерьере (квартира кухня артстена.pln), там же создать арт-стену. Стиль можно выбрать любой, кроме китча и классицизма.[*]затем сделать парк. 3д сетка- это грунт, примерно половина от того квадрата, что есть. в парке должна ...ArchiCADИнтерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт2 года назад