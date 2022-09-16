Нужно разработать план яхт-клуба для курсовой работы. Уже есть: [list=1][*]Концептуальная идея[*]Выбранное место на рельефе[*]Наброски и формы[/list]По ним нужно согласовать что и где должно быть начерчено. Есть предварительный состав помещений, который может меняться. Главное что должно быть учтено: ...