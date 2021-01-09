Проектирование в строительстве
Исполняю проекты, эскизы, чертежи и схемы по строительству.
Проектирование в AutoCADe.
В строительном проектировании более 15 лет.
Также выполняю небольшие расчёты.
АР, КЖ, КМ, КД, КР (АС)
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
ArchiCADAutoCAD
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