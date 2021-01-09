oleg_mininkov

Олег oleg_mininkov

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Проектирование в строительстве

Исполняю проекты, эскизы, чертежи и схемы по строительству.

Проектирование в AutoCADe.

В строительном проектировании более 15 лет.

Также выполняю небольшие расчёты.

АР, КЖ, КМ, КД, КР (АС)

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Отзывы заказчиков

tvoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
4 года назад
Нужен проект загородного железобетонного дома в archicad или autocad
ArchiCADAutoCAD
Отзыв недоступен.
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