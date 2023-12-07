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Верстка сайта - это процесс создания структуры и визуального представления веб-страницы с помощью языка разметки HTML (HyperText Markup Language). HTML используется для определения содержимого веб-страницы, его структуры и элементов, которые отображаются в браузере.

Основы верстки сайта HTML

  • HTML - это язык разметки, состоящий из набора элементов и тегов, каждый из которых имеет свою функциональность.
  • Элементы HTML описывают структуру документа: заголовки, абзацы, списки, изображения, ссылки и другие компоненты.
  • Теги HTML используются для выделения и форматирования содержимого веб-страницы, задания ему семантики и стилей.
  • Верстка сайта включает в себя использование стилей CSS (Cascading Style Sheets) для придания внешнего вида и макета странице.
  • HTML5 - последняя версия HTML, которая предлагает новые возможности, такие как семантические теги, аудио/видео элементы, canvas и другие инструменты для более гибкой и мощной верстки.

Значение верстки сайта

Верстка сайта является основой для создания удобных, красивых и функциональных веб-страниц. Правильная верстка с учетом семантики и доступности помогает поисковым системам более точно понимать содержимое страницы, что способствует повышению ее позиций в выдаче результатов поиска. Кроме того, качественная верстка обеспечивает адаптивность и отзывчивость сайта на различных устройствах, что сегодня является критически важным в условиях мобильного интернета.

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  • Верстка

    Нужно оперативно (сегодня) сверстать, максимально используя CSS, небольшую плашку сверху экрана. Треугольники, обведенные слева, должны хаотично, с разными промежутками, где-то дольше, где-то быстрее, менять прозрачность от 0,1 до 0,9, по мере того, как прошло ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Открыт
    2 дня назад

  • Сверстать адаптивный шаблон для страницы на Tilda из проекта Figma

    Описание задачи: Необходимо сверстать страницу сайта на Tilda по тематике "Медицина". Есть дизайн сайта, сделанный в Figma (три разрешения: десктоп, планшет, мобайл). Одностраничный сайт (примерно 10 блоков). На сайте есть элементы управления ...

    FigmaTilda
    HTML-верстка7 заявок
    Открыт
    2 дня назад

  • Необходимо сверстать страницу на свое усмотрение

    $50

    Необходимо доделать верстку главной страницы на моем сайте https://propertyinvestmiami.com/ Поиск (модуль блока поиска) поместить на слайдер В целом просто красиво сверстать на свое усмотрение . Можно просто как на примере ...

    HTML-верстка10 заявок
    Открыт
    3 дня назад

  • Верстка приложения на JavaFX (функционал и макеты имеются)

    $130

    Имеется приложение на Java и макеты того, как хотелось бы, чтобы оно выглядело.  Требуется сверстать по макетам приложение на JavaFX либо завернуть и отладить html/js/css-верстку через web-view (приложение небольшое, экраны похожи между собой). ...

    HTML-верстка2 заявки
    Открыт
    4 дня назад

  • Скопировать функционал (компонент) страницы

    $40

    Необходимо реализовать на joomla 3 полный аналог по функционалу страницы [url=https://goo.su/NxOo]https://goo.su/NxOo[/url] Верстку нужно сделать на основе шаблона Bootstrap 5 Интересен только компонент выбора запчасти ! - Марка; - Модель; - Кузов; - Наименование; - т.д. ... В заявке указан бюджет за весь проект. Обязательно напишите ...

    HTML-верстка5 заявок
    Открыт
    4 дня назад

  • Скопировать лендинг Telegram

    Скопировать лендинг Telegram и подставить туда нужные данные и помочь с подключением метки.

    HTML-верстка11 заявок
    Открыт
    5 дней назад

  • Верстка

    Есть готовый макет нужна верстка

    HTML-верстка41 заявка
    Открыт
    5 дней назад

  • Верстка сайта

    $100

    макет https://www.figma.com/file/BxIvKXcSc1AXkmX6srZCTq/Platinum-ProConstruction?type=design&amp;node-id=6-423&amp;mode=design

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Открыт
    9 дней назад

  • Перестала работать пагинация в записях WordPress плагина Postgrid

    Причем она работает если разместить этот же шорткод на главной или на любой страничке. Не работает именно в записях. Пробовал менять код шаблона, не работает. https://icp-ras.ru/deyatelnost/nauchnyj-sovet-ran-po-materialam-i-nanomaterialam/novosti-ns-ran/

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Открыт
    9 дней назад

  • Небольшая верстка по сайту.

    На сайте https://xn--80ahdnkdd4amo9ce3d7a.xn--p1ai/ Увеличить размер блоков и сделать их более закругленными как на сайте https://testooo.ru/ Цвет блока менять не нужно. В шапке сайте https://xn--80ahdnkdd4amo9ce3d7a.xn--p1ai/ заменить логотипы воцап и вайбер на воцп и телеграмм ...

    HTML-верстка19 заявок
    Открыт
    10 дней назад

  • Вертска 3-х версий сайта, с figma

    Доброго времени суток! в figma, есть 3 готовых дизайна сайта, необходимо их вытащить в html, чтобы можно было загрузить на ftp

    Figma
    HTML-верстка35 заявок
    Открыт
    11 дней назад

  • Верстка двух страниц

    Приветствую! Необходимо сверстать две странички для нашего сайта. https://www.figma.com/file/8yW6uWI7siCauXV74DEkG1/AIScreen-website-(Copy)?type=design&amp;mode=design https://www.figma.com/file/8yW6uWI7siCauXV74DEkG1/AIScreen-website-(Copy)?type=design&amp;node-id=2115-484&amp;mode=design Указывайте сроки, стоимость и телеграм для связи.

    HTML-верстка42 заявки
    Открыт
    11 дней назад

  • Адаптивная верстка сайта на Bootstrap

    Всем доброго времени суток! Нужно сверстать сайт на Bootstrap 5, качественно и быстро. Примерно десяток страниц и пару менюшек. Подробности лично. Спасибо за внимание.

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаBootstrap
    HTML-верстка26 заявок
    Открыт
    13 дней назад

  • Необходимо сверстать лендинг

    Необходимо сверстать лендинг Попадаем на него видим скрин 1. Жмем кнопку. Появляется скрин 2. Ракетка летит по косой траектории и значения увеличиваются от 0.00х до 10.5х. Далее открывается скрин 4. На кнопках ставим ...

    HTML-верстка10 заявок
    Открыт
    15 дней назад

  • Создать верстку

    $50

    Сверстать макеты в чистую верстку. Адаптивно. Должно быть идеально на планшетах. Но не должно рушится на моб и деск. Работу в портфолио выкладывать нельзя

    HTML-верстка28 заявок
    Открыт
    16 дней назад