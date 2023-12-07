Верстка сайта - это процесс создания структуры и визуального представления веб-страницы с помощью языка разметки HTML (HyperText Markup Language). HTML используется для определения содержимого веб-страницы, его структуры и элементов, которые отображаются в браузере.

Основы верстки сайта HTML

HTML - это язык разметки, состоящий из набора элементов и тегов, каждый из которых имеет свою функциональность.

Элементы HTML описывают структуру документа: заголовки, абзацы, списки, изображения, ссылки и другие компоненты.

Теги HTML используются для выделения и форматирования содержимого веб-страницы, задания ему семантики и стилей.

Верстка сайта включает в себя использование стилей CSS (Cascading Style Sheets) для придания внешнего вида и макета странице.

HTML5 - последняя версия HTML, которая предлагает новые возможности, такие как семантические теги, аудио/видео элементы, canvas и другие инструменты для более гибкой и мощной верстки.

Значение верстки сайта

Верстка сайта является основой для создания удобных, красивых и функциональных веб-страниц. Правильная верстка с учетом семантики и доступности помогает поисковым системам более точно понимать содержимое страницы, что способствует повышению ее позиций в выдаче результатов поиска. Кроме того, качественная верстка обеспечивает адаптивность и отзывчивость сайта на различных устройствах, что сегодня является критически важным в условиях мобильного интернета.