Нужно сверстать 1 страницу
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Верстка сайта - это процесс создания структуры и визуального представления веб-страницы с помощью языка разметки HTML (HyperText Markup Language). HTML используется для определения содержимого веб-страницы, его структуры и элементов, которые отображаются в браузере.
Основы верстки сайта HTML
- HTML - это язык разметки, состоящий из набора элементов и тегов, каждый из которых имеет свою функциональность.
- Элементы HTML описывают структуру документа: заголовки, абзацы, списки, изображения, ссылки и другие компоненты.
- Теги HTML используются для выделения и форматирования содержимого веб-страницы, задания ему семантики и стилей.
- Верстка сайта включает в себя использование стилей CSS (Cascading Style Sheets) для придания внешнего вида и макета странице.
- HTML5 - последняя версия HTML, которая предлагает новые возможности, такие как семантические теги, аудио/видео элементы, canvas и другие инструменты для более гибкой и мощной верстки.
Значение верстки сайта
Верстка сайта является основой для создания удобных, красивых и функциональных веб-страниц. Правильная верстка с учетом семантики и доступности помогает поисковым системам более точно понимать содержимое страницы, что способствует повышению ее позиций в выдаче результатов поиска. Кроме того, качественная верстка обеспечивает адаптивность и отзывчивость сайта на различных устройствах, что сегодня является критически важным в условиях мобильного интернета.
Частые вопросы по HTML-верстке
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- HTML-верстка23 заявкиОткрытдень назад
Нужно оперативно (сегодня) сверстать, максимально используя CSS, небольшую плашку сверху экрана. Треугольники, обведенные слева, должны хаотично, с разными промежутками, где-то дольше, где-то быстрее, менять прозрачность от 0,1 до 0,9, по мере того, как прошло ...HTML-верстка1 исполнительОткрыт2 дня назад
Описание задачи: Необходимо сверстать страницу сайта на Tilda по тематике "Медицина". Есть дизайн сайта, сделанный в Figma (три разрешения: десктоп, планшет, мобайл). Одностраничный сайт (примерно 10 блоков). На сайте есть элементы управления ...HTML-верстка7 заявокОткрыт2 дня назад
- $50
Необходимо доделать верстку главной страницы на моем сайте https://propertyinvestmiami.com/ Поиск (модуль блока поиска) поместить на слайдер В целом просто красиво сверстать на свое усмотрение . Можно просто как на примере ...HTML-верстка10 заявокОткрыт3 дня назад
- $1
Потрібно внести ТЗ на сайт для Google Analythscs. ТЗ готове, написане.HTML-верстка2 заявкиОткрыт3 дня назад
- $130
Имеется приложение на Java и макеты того, как хотелось бы, чтобы оно выглядело. Требуется сверстать по макетам приложение на JavaFX либо завернуть и отладить html/js/css-верстку через web-view (приложение небольшое, экраны похожи между собой). ...HTML-верстка2 заявкиОткрыт4 дня назад
- $40
Необходимо реализовать на joomla 3 полный аналог по функционалу страницы [url=https://goo.su/NxOo]https://goo.su/NxOo[/url] Верстку нужно сделать на основе шаблона Bootstrap 5 Интересен только компонент выбора запчасти ! - Марка; - Модель; - Кузов; - Наименование; - т.д. ... В заявке указан бюджет за весь проект. Обязательно напишите ...HTML-верстка5 заявокОткрыт4 дня назад
Скопировать лендинг Telegram и подставить туда нужные данные и помочь с подключением метки.HTML-верстка11 заявокОткрыт5 дней назад
Есть готовый макет нужна версткаHTML-верстка41 заявкаОткрыт5 дней назад
- $100
макет https://www.figma.com/file/BxIvKXcSc1AXkmX6srZCTq/Platinum-ProConstruction?type=design&node-id=6-423&mode=designВерстка сайтаHTML-верстка1 исполнительОткрыт9 дней назад
Причем она работает если разместить этот же шорткод на главной или на любой страничке. Не работает именно в записях. Пробовал менять код шаблона, не работает. https://icp-ras.ru/deyatelnost/nauchnyj-sovet-ran-po-materialam-i-nanomaterialam/novosti-ns-ran/HTML-верстка1 исполнительОткрыт9 дней назад
Сайт на WordPress. Нужна верстка для игры крестики-нолики. Приоритет новичкам.HTML-верстка8 заявокОткрыт10 дней назад
сделать копию страницы http://i.saychik.com/ht2scHTML-верстка11 заявокОткрыт10 дней назад
На сайте https://xn--80ahdnkdd4amo9ce3d7a.xn--p1ai/ Увеличить размер блоков и сделать их более закругленными как на сайте https://testooo.ru/ Цвет блока менять не нужно. В шапке сайте https://xn--80ahdnkdd4amo9ce3d7a.xn--p1ai/ заменить логотипы воцап и вайбер на воцп и телеграмм ...HTML-верстка19 заявокОткрыт10 дней назад
Доброго времени суток! в figma, есть 3 готовых дизайна сайта, необходимо их вытащить в html, чтобы можно было загрузить на ftpHTML-верстка35 заявокОткрыт11 дней назад
Приветствую! Необходимо сверстать две странички для нашего сайта. https://www.figma.com/file/8yW6uWI7siCauXV74DEkG1/AIScreen-website-(Copy)?type=design&mode=design https://www.figma.com/file/8yW6uWI7siCauXV74DEkG1/AIScreen-website-(Copy)?type=design&node-id=2115-484&mode=design Указывайте сроки, стоимость и телеграм для связи.HTML-верстка42 заявкиОткрыт11 дней назад
Всем доброго времени суток! Нужно сверстать сайт на Bootstrap 5, качественно и быстро. Примерно десяток страниц и пару менюшек. Подробности лично. Спасибо за внимание.Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаBootstrapHTML-верстка26 заявокОткрыт13 дней назад
Необходимо сверстать лендинг Попадаем на него видим скрин 1. Жмем кнопку. Появляется скрин 2. Ракетка летит по косой траектории и значения увеличиваются от 0.00х до 10.5х. Далее открывается скрин 4. На кнопках ставим ...HTML-верстка10 заявокОткрыт15 дней назад
- $50
Сверстать макеты в чистую верстку. Адаптивно. Должно быть идеально на планшетах. Но не должно рушится на моб и деск. Работу в портфолио выкладывать нельзяHTML-верстка28 заявокОткрыт16 дней назад
Сверстать страничку по примеру. Интересуют сроки и цены.HTML-верстка6 заявокОткрыт16 дней назад