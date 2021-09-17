Современная адаптивная верстка сайтов с использованием технологий BEM, FLEXBOX, CSS GRID, SASS, JAVASCRIPT, HTML5, CSS3 и jQuery.
Специализируюсь на верстке сайтов любой сложности. Ответственно подхожу ко всем проектам, всегда остаюсь на связи, и не срываю сроки.
Гарантии
В течении месяца бесплатно и сразу правлю любые ошибки, которые пропустили при приеме вёрстки.
Работа
Работаю по предоплате 50%. Работа всегда сдается точно в срок
Умения и навыки:
HTML5, CSS3;
FLEXBOX, CSS GRID
JQuery(Написание, адаптация и использование плагинов под свои нужды);
Использую BEM методологию именования классов;
СSS препроцессор SASS;
Сборщик проектов Gulp;
Реализация Pixel Perfect верстки;
Bootrsrap 4;
Семантичная, валидная и модульная верстка;
CMS WordPress;
Связь:
email: [email protected]
telegram: @brezze1
skype: Denis_Staschenko
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
7%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-50— HTML-верстка
— Лучший HTML-верстальщик декабря
Портфолио
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- Вёрстка для инвестиционного фонда679 просмотров
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
18 дней назад
Высококвалифицированный исполнитель, сделал свою работу качественно и в срок, оперативно отработал все корректировки.
Ответный отзыв
Все прошло отлично, спасибо за интересный проект )
$140
10 баллов
19 дней назад
Все отлично! Денис выполнил свою работу профессионально. Результат очень радует.
Ответный отзыв
Моментальная оплата, быстрая проверка, спасибо
$670
10 баллов
2 года назад
Качественный код, приемлемые цены, выдерживает сроки, всегда на связи.
Ответный отзыв
Спасибо, все было отлично
$100
10 баллов
2 года назад
Всё отлично, вёрстка соответствует макету. Все правки оперативно. Спасибо!
Ответный отзыв
Все отлично, спасибо Сергею за интересный проект )
$120
10 баллов
2 года назад
Заказ выполнен в срок. Правки вносились бесплатно, даже те, что не были учтены в первоначальном ТЗ. Денис справился на отлично. Валидатор не плевался, верстка отображается адекватно во многих браузерах, включая Сафари. Верстка адаптивная, нет проблем с отображением элементов на любых экранах. Рекомендую.
Ответный отзыв
С Сергеем работать одно удовольствие. Всегда на связи, четко поставленные задачи и моментальная оплата ) Спасибо за интересный проект
HTML-верстка
38 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#47
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
#1061