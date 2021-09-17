Breeze2

Денис Breeze2

 
32 годаУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
10 часов назад
38 отзывов
2 новых
Современная адаптивная верстка сайтов с использованием технологий BEM, FLEXBOX, CSS GRID, SASS, JAVASCRIPT, HTML5, CSS3 и jQuery.

Специализируюсь на верстке сайтов любой сложности. Ответственно подхожу ко всем проектам, всегда остаюсь на связи, и не срываю сроки.

Гарантии

В течении месяца бесплатно и сразу правлю любые ошибки, которые пропустили при приеме вёрстки.

Работа

Работаю по предоплате 50%. Работа всегда сдается точно в срок

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Умения и навыки: ﻿﻿

  • HTML5, CSS3;

  • FLEXBOX, CSS GRID

  • JQuery(Написание, адаптация и использование плагинов под свои нужды);

  • Использую BEM методологию именования классов;

  • СSS препроцессор SASS;

  • Сборщик проектов Gulp;

  • Реализация Pixel Perfect верстки;

  • Bootrsrap 4;

  • Семантичная, валидная и модульная верстка;

  • CMS WordPress;

Связь:

email: [email protected]

telegram: @brezze1

skype: Denis_Staschenko

JavascriptWordPressВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLCSSjQuerySASSGulpВерстка под WordPress
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
7%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-50
HTML-верстка
Лучший HTML-верстальщик декабря
Отзывы заказчиков
karenjan
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$50
10 баллов
18 дней назад
Верстка сайта c figma
новый отзыв
Высококвалифицированный исполнитель, сделал свою работу качественно и в срок, оперативно отработал все корректировки.
Все прошло отлично, спасибо за интересный проект )
Ответный отзыв
karenjan
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$140
10 баллов
19 дней назад
Верстка сайта c figma
новый отзыв
Все отлично! Денис выполнил свою работу профессионально. Результат очень радует.
Моментальная оплата, быстрая проверка, спасибо
Ответный отзыв
kirrus
Кирилл 
53 годаЛатвия
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$670
10 баллов
2 года назад
Верстка по FIGMA
Качественный код, приемлемые цены, выдерживает сроки, всегда на связи.
Спасибо, все было отлично
Ответный отзыв
diatech
Сергей 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
2 года назад
Адаптивная вёрстка страницы из psd
Всё отлично, вёрстка соответствует макету. Все правки оперативно. Спасибо!
Все отлично, спасибо Сергею за интересный проект )
Ответный отзыв
serg91100
Сергей 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
2 года назад
Адаптивная верстка (кроссбраузерная) с ФШ
Заказ выполнен в срок. Правки вносились бесплатно, даже те, что не были учтены в первоначальном ТЗ. Денис справился на отлично. Валидатор не плевался, верстка отображается адекватно во многих браузерах, включая Сафари. Верстка адаптивная, нет проблем с отображением элементов на любых экранах. Рекомендую.
С Сергеем работать одно удовольствие. Всегда на связи, четко поставленные задачи и моментальная оплата ) Спасибо за интересный проект
Ответный отзыв
HTML-верстка
38 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#47
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
#1061