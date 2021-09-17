Современная адаптивная верстка сайтов с использованием технологий BEM, FLEXBOX, CSS GRID, SASS, JAVASCRIPT, HTML5, CSS3 и jQuery.

Специализируюсь на верстке сайтов любой сложности. Ответственно подхожу ко всем проектам, всегда остаюсь на связи, и не срываю сроки.

Гарантии

В течении месяца бесплатно и сразу правлю любые ошибки, которые пропустили при приеме вёрстки.

Работа

Работаю по предоплате 50%. Работа всегда сдается точно в срок

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Умения и навыки: ﻿﻿

HTML5, CSS3;

FLEXBOX, CSS GRID

JQuery(Написание, адаптация и использование плагинов под свои нужды);

Использую BEM методологию именования классов;

СSS препроцессор SASS;

Сборщик проектов Gulp;

Реализация Pixel Perfect верстки;

Bootrsrap 4;

Семантичная, валидная и модульная верстка;

CMS WordPress;

Связь:

email: [email protected]

telegram: @brezze1

skype: Denis_Staschenko