Заказать услуги программиста Bootstrap

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Программист Bootstrap - это специалист, обладающий глубокими знаниями в области веб-разработки и специализирующийся на использовании фреймворка Bootstrap. Bootstrap представляет собой открытый и бесплатный инструментарий, созданный на базе HTML, CSS и JavaScript, который упрощает создание адаптивных и стильных веб-сайтов. Программист, специализирующийся на Bootstrap, имеет опыт в создании современных и отзывчивых пользовательских интерфейсов.

Услуги программиста Bootstrap

  • Разработка адаптивных веб-сайтов

    Программист Bootstrap создает веб-приложения и сайты, которые идеально отображаются на различных устройствах, таких как компьютеры, планшеты и смартфоны.

  • Кастомизация Bootstrap

    Специалист может настраивать фреймворк Bootstrap в соответствии с уникальными потребностями клиента, чтобы обеспечить индивидуальный и выразительный дизайн.

  • Интеграция Bootstrap с другими технологиями

    Программист умеет интегрировать Bootstrap с различными библиотеками, фреймворками и API для расширения функциональности веб-приложений.

  • Обучение и консультации

    Программист может предоставлять обучение по использованию Bootstrap и консультации по оптимизации веб-проектов.

  • Техническая поддержка

    После завершения проекта программист Bootstrap предоставляет техническую поддержку для обеспечения стабильной работы веб-сайта.

Преимущества сотрудничества с программистом Bootstrap

Сотрудничество с программистом Bootstrap обеспечивает множество преимуществ. Вот некоторые из них:

  • Эффективное использование возможностей Bootstrap для создания современных и отзывчивых интерфейсов.
  • Индивидуальный подход к каждому проекту с учетом требований заказчика.
  • Глубокое понимание принципов веб-разработки и опыт в использовании передовых технологий.
  • Возможность получить профессиональные рекомендации по оптимизации проекта.
  • Гарантия качественной и своевременной реализации веб-приложений.

Верстальщик Bootstrap — это специалист, занимающийся созданием адаптивных и отзывчивых веб-интерфейсов с использованием фреймворка Bootstrap. Они работают над оформлением веб-страниц, обеспечивая их качественным и гармоничным внешним видом. Bootstrap — это популярный фреймворк, который предоставляет набор инструментов для быстрой и удобной вёрстки веб-страниц, используя HTML, CSS и JavaScript.

Услуги, которые можно заказать у верстальщика Bootstrap

  • Разработка и вёрстка адаптивных сайтов

    Верстальщик Bootstrap способен создавать сайты, которые корректно отображаются на различных устройствах — от компьютеров до мобильных телефонов. Это включает в себя создание гибких макетов, адаптированных под разные разрешения экранов.

  • Интеграция дизайна

    Они работают с предоставленными макетами и графическими материалами, чтобы реализовать дизайн на веб-странице с помощью Bootstrap, делая его отзывчивым и современным.

  • Оптимизация производительности

    Верстальщик может оптимизировать веб-страницы для улучшения скорости загрузки, что является важным аспектом опыта пользователей.

  • Поддержка и доработка

    В случае необходимости доработки или поддержки существующего веб-проекта на Bootstrap, верстальщик может внести изменения и обеспечить его стабильную работу.

  • Создание административных панелей и интерфейсов

    Они могут разрабатывать удобные и интуитивно понятные панели управления для веб-приложений.

Важность роли верстальщика Bootstrap

Верстальщик Bootstrap играет ключевую роль в создании современных и отзывчивых веб-сайтов. Их умение работать с фреймворком Bootstrap позволяет создавать качественные веб-интерфейсы, которые прекрасно выглядят на различных устройствах и обеспечивают хороший пользовательский опыт.

  • Скопировать функционал (компонент) страницы

    $40

    Необходимо реализовать на joomla 3 полный аналог по функционалу страницы [url=https://goo.su/NxOo]https://goo.su/NxOo[/url] Верстку нужно сделать на основе шаблона Bootstrap 5 Интересен только компонент выбора запчасти ! - Марка; - Модель; - Кузов; - Наименование; - т.д. ... В заявке указан бюджет за весь проект. Обязательно напишите ...

    JoomlaBootstrap
    HTML-верстка5 заявок
    Открыт
    10 дней назад

  • Необходимо реализовать на joomla 3 полный аналог по функционалу

    Необходимо реализовать на joomla 3 полный аналог по функционалу страницы https://goo.su/NxOo Верстку нужно сделать на основе шаблона Bootstrap 5 Интересен только компонент выбора запчасти ! - Марка; - Модель; - Кузов; - Наименование; - т.д. ...

    JoomlaBootstrap
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Открыт
    11 дней назад

  • Скопировать функционал (компонент) страницы

    $50

    Необходимо реализовать на joomla 3 полный аналог по функционалу страницы https://goo.su/NxOo Верстку нужно сделать на основе шаблона Bootstrap 5 Интересен только компонент выбора запчасти ! - Марка; - Модель; - Кузов; - Наименование; - т.д. ...

    JoomlaBootstrap
    Интернет-магазины2 заявки
    Открыт
    11 дней назад

  • Проект на Django - расписание. Проект для начинающего.

    Бэк обязательно на Django. Вообще говоря, расписание верстается в специальной покупной программе, потом выгружается в CSV. Это основное расписание. Плюс есть всевозможные дополняющие основное расписание приказы. К ним нет CSV. ...

    BootstrapDjango
    Веб-программирование1 заявка
    Открыт
    14 дней назад

  • Адаптивная верстка сайта на Bootstrap

    Всем доброго времени суток! Нужно сверстать сайт на Bootstrap 5, качественно и быстро. Примерно десяток страниц и пару менюшек. Подробности лично. Спасибо за внимание.

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаBootstrap
    HTML-верстка26 заявок
    Открыт
    19 дней назад

  • Installer на C++

    Нужно написать на C++ и Qt кроссплатформенный инсталлер с GU. Оплата по договоренности, достойная. Срок - 2-3 дня, работ оценочно на 5-7 часов. Функции инсталлера: 1. Скачивание и ...

    BootstrapLinuxUbuntuDebian
    Прикладное ПО1 заявка
    Открыт
    23 дня назад

  • Wordpress developer

    $800

    Приветствую. Ищу себе в помощь WP full-stack developer. Для выполнения всевозможных задач, проектов на WP. Людей без опыта или Elementor разработчиков просьба не отвечать. Любая информация не будет лишней: особенно опыт, стек, желаемая ...

    PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapFigmajQueryLinuxAjax
    Веб-программирование5 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Адаптивная верстка Figma макета на Bootstrap 5

    Верстка лендинга Сетка Bootstrap 5 (bootstrap-grid.min.css) Для JS интерактива используем - JQuery В заявке укажите бюджет и примерное время для прикрепленного макета (исходники в Figma)

    BootstrapFigmajQuery
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    22 дня назад

  • База данных организации yii2

    $350

    Добрый день. Ищу программиста yii2 Админ Bootstrap Требуется создать небольшую базу данных организации. 1.       Разместить на хостинге isp БД 2.       Функция авторизации на сайте – логин – пароль – гугл ...

    Bootstrap
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 дней назад

  • Сверстать шаблон страницы Кешбэк

    Нужно сверстать новую страницу моб/десктоп на основании макета. Задание по ссылке https://arkess.notion.site/5fffc5c8f3354bc9acffe4d23a90dd46#dfd2f2de5e4b4d8a9a8a8ddc3e1882d2 Прочтите раздел "Ознакомление с материалами". Дайте предварительную оценку: - сколько часов займет реализация этапа 1; - срок ...

    PHPBootstrapjQuery
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    8 дней назад

  • Frontend Developer (Yii2, SCSS, Bootstrap, jQuery)

    Обязанности: Продолжение процесса переноса функционала из WordPress на Yii; Разработка новых элементов дизайна и оптимизация текущих решений; Улучшение производительности страниц и устранение ошибок Работа с REST API и AJAX для обеспечения ...

    PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapjQueryAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 дней назад

  • Поправить ломающуюся верстку при изменение ширины на Bootrstrap

    Нужно поправить верстку Сайт Desktopcallrecorder.com На полной ширине все ок. При уменьшение ширины ломается Темплейт на Bootstrap, хотелось бы чтобы решение использовало классы bootstrap Оплата PayPal, ну или обсуждаемы другие варианты ...

    Верстка сайтаBootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Bootstrap 5 + JS внести сегодня правки в вёрстку

    $25

    Bootstrap 5 внести сегодня правки в вёрстку Есть список правок нужно по нему будет пройтись (что-то уже многое готово) и доделать оставшееся, сделать нужно сегодня обязательно Бюджет 25$ оплата по факту готовности, сразу ...

    Bootstrap
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Boostrap 5 Доделка вёрстки проекта из Figma срочно, работа в ночь

    $120

    Часть страниц сверстана но не совсем до конца (остался адаптив и проверить на правки, есть микро ошибки) Адаптивная вёрстка + threeJS (3D) Технологии: html, css, js, обязательно использование bootstrap 5 Срок завтра до вечера ...

    HTMLCSSBootstrapFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Boostrap 5 Адаптивная вёрстка, доделка вёрстки проекта из Figma срочно

    $120

    Boostrap 5 Адаптивная вёрстка, доделка вёрстки проекта из Figma срочно Часть страниц сверстана но не совсем до конца Адаптивная вёрстка + threeJS (3D) Технологии: html, css, js, обязательно использование bootstrap 5 ...

    HTMLCSSBootstrapFigma
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Верстка без дизайна. Копия сайта.

    Требуется сделать частичную копию (нескольких страниц) существующего сайта. А именно следующих страниц, включая версии для разных устройств: - Главная - Каталог - Страница одного товара - Страница заказа (первый ...

    Bootstrap
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Адаптивная вёрстка + threeJS (3D) не маленького проекта

    $100

    Адаптивная вёрстка + threeJS (3D) не маленького проекта Технологии: html, css, js, обязательно использование bootstrap 5 Срок 2 дня на выполнение, сразу предоставить ссылку на стенд где раз в 2-3 часа обновлять ход ...

    HTMLCSSBootstrap
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Bootstrap верстка простой страницы

    День/ночь Простая страница с поиском и результатами поиска. Просьба отвечать только тем кто профессионально верстает на bootstrap! В примеры минимум 3 работы на бутстрап 5 версии Gulp? начать желательно сегодня ...

    Bootstrap
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Переверстать шаблон имеющейся страницы

    Переверстать шаблон имеющейся страницы: https://exchangesumo.com/exchanger/1068/Cerber/ с помощью scss/js (вспомогательно Bootstrap/jQuery): - адаптивная вёрстка , - набор стилей для каждого блока отдельно; - наборы стилей  для моб/декстоп отдельно. - ...

    PHPBootstrapjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Верстака 3х страниц по макетам figma

    $40

    Приветствую верстальщики! Нужно качественно сверстать 3 страницы одного сайта, чтоб это все было валидно, кроссбраузерно и адаптивно до 320px, вот макет https://www.figma.com/file/RV13cJaaKADqFeCrcz9fZi/Студии?type=design&amp;node-id=0-1&amp;mode=design&amp;t=g1NSlI8XceYA4xOt-0 Очень важно чтоб верстка была чистая без bootstrap и jquery. Все на ...

    BootstrapFigmajQuery
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад