Необхідно розробити базову CMS, що дозволяє запускати кілька сайтів з однієї адмінки. Функціонал включає імпорт товарів з фідів, категорії, шаблони мета-тегів, генерацію sitemap.xml, редіректи 301, підтримку кількох мов і SEO-налаштування. Технічні вимоги: Laravel, MySQL, адаптивний фронт на Blade. Досвід в SEO або e-commerce бажаний.
Разработка бэкенда на заказ
Зачем нужна разработка бэкенда для вашего проекта?
Разработка бэкенда является неотъемлемой частью создания современных веб-приложений. Именно бэкенд обеспечивает логику приложения, обработку данных и их хранение. Без качественного бэкенда ваш проект может столкнуться с проблемами в производительности и безопасности. Бэкенд-разработка особенно важна для компаний, стремящихся автоматизировать бизнес-процессы, обеспечить надёжность данных и улучшить взаимодействие с пользователями. В мире, где цифровые технологии играют ключевую роль, грамотный подход к разработке бэкенда — залог успеха вашего бизнеса.
Как разработка бэкенда решает задачи вашего бизнеса
Качественная разработка бэкенда может решить множество задач, стоящих перед вашим бизнесом. Во-первых, это автоматизация процессов, которая позволяет сократить временные и финансовые затраты за счёт оптимизации рабочих операций. Во-вторых, бэкенд обеспечивает безопасность данных, защищая их от несанкционированного доступа и потерь. В-третьих, с помощью бэкенда можно обеспечить масштабируемость вашего проекта, позволяя ему расти и развиваться вместе с бизнесом. Наконец, бэкенд-разработка помогает создавать удобные и интуитивно понятные интерфейсы для пользователей, улучшая их взаимодействие с вашим продуктом.
Примеры успешных проектов с использованием бэкенд-разработки
Многие успешные компании уже оценили преимущества качественной разработки бэкенда. Например, крупная интернет-торговая платформа смогла значительно увеличить объём продаж благодаря оптимизации процессов заказа и оплаты на основе мощного бэкенда. Финансовая компания внедрила систему управления данными клиентов, что позволило значительно повысить уровень безопасности и конфиденциальности. В сфере услуг бэкенд-разработка помогла создать надёжные системы бронирования, которые стали незаменимым инструментом для многих пользователей. Эти примеры демонстрируют, как правильно разработанный бэкенд может стать двигателем роста и развития вашего бизнеса.
Готовы повысить эффективность вашего бизнеса?
Качественная разработка бэкенда — это инвестиция в будущее вашего проекта. Она позволяет оптимизировать бизнес-процессы, обеспечить безопасность данных и улучшить пользовательский опыт. Не упускайте возможность сделать ваш бизнес более успешным и конкурентоспособным. Закажите разработку бэкенда у наших опытных специалистов и убедитесь, что ваш проект будет работать на высшем уровне!
Частые вопросы
Стоимость разработки бэкенда зависит от сложности проекта, требуемого функционала и сроков реализации. Средняя цена может варьироваться от 500 до 5000 USD. На бирже Weblancer вы можете найти исполнителей с разными уровнями опыта и ценовыми предложениями.
Сроки разработки бэкенда зависят от сложности и объема проекта. В среднем, на создание базового бэкенда может потребоваться от 2 до 8 недель. Более сложные проекты могут занять несколько месяцев. Важно обсудить сроки с разработчиком до начала работы.
Для разработки бэкенда часто используются такие технологии, как Node.js, Python (Django, Flask), Ruby on Rails, Java (Spring), и PHP (Laravel). Выбор технологии зависит от специфики проекта и предпочтений разработчика. На Weblancer вы можете найти специалистов, работающих с различными технологиями.
- Разработка бэкендаРазработка фронтендаLaravelMySQLВеб-программированиенет заявокОткрыт5 часов назад
- $500
Требуется разработка веб-сайта для ручного бронирования туристических объектов с админ-панелью. Использование PHP или Laravel, MySQL. Необходимо натянуть предоставленный HTML-шаблон на бэкенд, интегрировать формы бронирования и обеспечить адаптивность интерфейса. Бюджет $500, срок выполнения 14 дней.Интеграция версткиРазработка бэкендаHTMLLaravelMySQLВеб-программирование7 заявокОткрыт10 часов назад
- $100
Требуется разработать базовую версию SDK на TypeScript для интеграции игр на платформе паблишинга. В SDK должна быть реализована авторизация, инициализация и управление балансом. Проект является MVP, необходим опыт выполнения аналогичных задач. Основная задача заключается в создании безопасного фундамента для дальнейшего развития.Разработка бэкендаРазработка игрTypeScriptПрикладное ПО2 заявкиОткрыт5 дней назад
Ищется разработчик для создания платформы онлайн-терапии. Приложение должно включать регистрацию, управление записями, чат, библиотеку материалов и защиту данных. Основные технологии: Flutter, React Native, Node.js. Срок на MVP - 12 недель. Ожидается ответственность и самоорганизация. Подробности после подписания NDA.Разработка бэкендаРазработка мобильных приложенийFlutterNode.jsReact NativeВеб-программирование12 заявокОткрыт7 дней назад
- $90
Создайте полноценный веб-сайт для продажи б/у техники с возможностью управления контентом через кастомную админпанель. Необходимо использовать чистый код без CMS, применяя современные технологии, такие как React, Vue или Node.js. Ожидается разработка как фронтенда, так и бэкенда.Разработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание сайтовNode.jsReactСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 дней назад
- $99
Требуется создать полноценный веб-сайт для продажи б/у техники с возможностью управления контентом через кастомную админпанель. Необходимо использовать только чистый код, без CMS. Ожидается использование современных технологий, таких как React, Vue или Node.js.Разработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание сайтовNode.jsReactСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт10 дней назад
Требуется разработать бэкэнд для незаконченного веб-проекта, где фронт уже готов. Необходимо реализовать серверную часть, обеспечивающую функциональность сайта. Опыт в веб-программировании обязателен.Разработка бэкендаВеб-программирование1 исполнительЗакрыт9 дней назад
Необходим разработчик для создания серверной части Telegram-бота, который будет автоматически собирать скидки с партнёрских платформ. Требуется интеграция с существующим ботом на SendPulse, фильтрация предложений по интересам пользователей и возможность масштабирования. Опыт работы с Telegram Bot API и API-платформами обязателен. Альтернатива — создание нового бота с переносом логики.Интеграция APIРазработка бэкендаСоздание ботовNode.jsPHPВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 дней назад
- $3000
Требуется полная разработка сайта на Next.js и React для продажи цифровых товаров. Необходима качественная SEO-оптимизация, интеграция платежных систем и использование SSR/SSG. Учитывайте требования по мета-тегам, адаптивности, внутренней перелинковке и минимизации статики. Геймерская тематика, интересуют примеры успешных проектов.Сайты «под ключ»16 заявокОткрыт12 дней назад
- $70
Требуется разработать систему промокодов для самописной CMS. Необходимо реализовать функционал для создания, удаления и обновления промокодов. Ожидается качественное исполнение и соблюдение требований к функционалу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 дней назад
Требуется разработать архитектуру базы данных для мобильного приложения по уходу за растениями. Необходимо настроить начальную загрузку данных через API, спроектировать логику обработки отсутствующих данных и подготовить рекомендации по масштабированию базы. Ожидается создание базы данных с 3000-4000 записями растений.Парсинг данныхРазработка APIРазработка бэкендаРазработка мобильных приложенийБазы данных3 заявкиОткрыт13 дней назад
Требуется веб-дизайнер для создания дизайна админки с возможностью верстки под React или Vue. Также рассматриваются команды, способные выполнить весь проект под ключ с последующей поддержкой. Подробное техническое задание и примеры конкурентов предоставлены во вложении.Верстка сайтовДизайн интерфейсовРазработка бэкендаPHPReactДизайн сайтов15 заявокОткрыт14 дней назад
Требуется разработка онлайн сервера по игре GTA 5 на платформе Rage MP. Основные требования: знание JavaScript, MySQL, а также приветствуется знание HTML и CSS. Идеальный кандидат должен понимать механики RP. Ожидается долгосрочное сотрудничество для поддержки и развития проекта.Разработка бэкендаCSSJavaScriptSQLВеб-программирование10 заявокОткрыт15 дней назад
- $1000
Ищется разработчик для создания сайта перевозок на английском языке с использованием React и Node.js. Задача включает реализацию веб MVP с интеграцией API для расчетов и бронирования, а также SEO-оптимизацию. После завершения веб-части планируется разработка мобильных приложений на React Native. Опыт работы с указанными технологиями обязателен.Веб-программирование25 заявокОткрыт18 дней назад
Ищется специалист для доработки веб-приложения для управления дорожным строительством. Необходимо завершить функции экспорта и импорта данных, улучшить интерактивную карту и оптимизировать взаимодействие фронтенда с бэкендом. Требуется опыт работы с Go, Svelte, JavaScript, MySQL и знание Webix. Долгосрочное сотрудничество и гибкий график.Разработка бэкендаСоздание веб-приложенийAstroGoJavaScriptПрикладное ПО5 заявокОткрыт18 дней назад
- $400
Требуется разработка адаптивного web-приложения для управления георазведочными отчётами. Проект включает фронтенд на HTML, CSS, Bootstrap 5 и бэкенд на PHP без фреймворков с использованием MySQL. Приложение должно иметь WebView для мобильных устройств, авторизацию пользователей, управление проектами и отчётами, а также интерфейс для администраторов и сотрудников. Срок выполнения — 2 недели, оплата — 400 $.Разработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание веб-приложенийBootstrapCSSМобильные приложения1 исполнительЗакрыт18 дней назад
- $200
Требуется разработка Telegram бота "Vendors Support" с функционалом регистрации, создания запросов в поддержку, интеграции с API и уведомлений для пользователей. Исполнитель должен иметь опыт работы с Telegram ботами, знание языков программирования (Python, Node.js, PHP) и навыки работы с Google Sheets и внешними API. Результатом станет полностью функциональный бот с документацией и исходным кодом.Интеграция APIРазработка бэкендаСоздание ботовСоздание чат-ботовNode.jsВеб-программирование10 заявокЗакрыт18 дней назад
- $6000
Группа компаний, объединяющая телекоммуникационные компании и являющаяся генеральным подрядчиком в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, службы 112 и других ключевых структур города Москвы, в поиске Fullstack-разработчика (Go + React). О проекте: ...Разработка APIРазработка бэкендаРазработка фронтендаGoJavaScriptПрикладное ПОнет заявокОжидает оплаты
- $4500
Требуется FullStack-разработчик с опытом работы с NestJS и NextJS для разработки и поддержки веб-приложений. Обязанности включают интеграцию с внешними API, настройку CI/CD с GitLab CI и Docker, а также верстку интерфейсов по макетам Figma. Ожидается глубокое знание TypeScript и понимание принципов высоконагруженных систем. Условия: удаленная работа, зарплата 3500–4500 USD в месяц.Верстка сайтовИнтеграция APIРазработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание веб-приложенийВеб-программирование6 заявокОткрыт24 дня назад
Требуется разработка мини-игры для Telegram, аналогичной Crash Game. Идеальный кандидат имеет опыт создания игр для Telegram и готов предложить свои идеи. В будущем возможна разработка игр других жанров для этой платформы. Пожалуйста, укажите наличие опыта и примеры работ.Разработка бэкендаРазработка игрРазработка фронтендаРазработка игр14 заявокОткрытмесяц назад