Ищу it специалиста в проект. Для телеграмм ботов должны знать языки, так как ?? PYTHON/AIOGRAM/POSTGRESQL/SQLALCHEMY/REDIS/REACTJS/JQUERY/FASTAPI Так как боты которые сейчас в проекте требуют постоянного редактирования. Так же нужны люди которые умеют писать сайты. ...