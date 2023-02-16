Для проекта https://new.aidas.us/ требуется веб разработчик для регулярных доработок и обслуживания. 1. Postgresql - основная база данных. a. mariadb - текущая база данных, нужен перенос данных в новую. 2. Redis - промежуточная ...
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- Веб-программирование1 заявкаОткрыт15 дней назад
- $2000
Ищу it специалиста в проект. Для телеграмм ботов должны знать языки, так как ?? PYTHON/AIOGRAM/POSTGRESQL/SQLALCHEMY/REDIS/REACTJS/JQUERY/FASTAPI Так как боты которые сейчас в проекте требуют постоянного редактирования. Так же нужны люди которые умеют писать сайты. ...Сайты «под ключ»12 заявокОткрыт19 дней назад
- $1500
Ищу Backend разработчика на FastAPI, необходимо доработать и разработать новый функционал для проекта по открытию кейсов / магазину в игровой сфере. Функции которые нужно разработать: Аналитика (прибыль, расходы, статистика по сайту) Промокоды Конкурсы Пользователи ...PythonPostgreSQLReact.jsFastAPIВеб-программирование5 заявокЗакрыт3 дня назад
- $5
Потрібно виконати 2 лаб.роб. на [b]python 3 + Flask/FastApi[/b] В коді залишити коментарі які вказують на основні пункти завдання [b]Лаб. роб. № 1[/b] Завдання: [list][*]створити програмний продукт на зручній та звичній для Вас технології;[*]визначити та вміти пояснити основні ...Лабораторные работы2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Интернет-магазин цифровой продукции с допольнительными функциями по типу "премиум подписок", реферальной системы, скидочной системой и скидочными лимитами. Front рассматриваем React, Vue, Angular - можете предложить свои решения Back Django,Java,FastAPi,Ruby, но здесь ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется установить на сервер питон Fastapi + MyPy (Validation) + Black (formatter)PythonFastAPIСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Требуется к фронт части сайта добавить бек. На стеке: Fastapi + MyPy (Validation) + Black (formatter) Фронт часть готова.FastAPIРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $50
[b]Требуется[/b] разработать прототип web-приложения «Grocery list app» по методологии [b]TDD[/b], которое позволит создавать списки покупок, управлять ими [b]Дедлайн[/b]: 12.04.23 15:00 (Moscow) • Локализация RU • Одна/две веб-странички (примитивные - HTML, CSS, где отображаются списки с кнопками для CRUD) • ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
- $1000
Доброго времени суток. Нам нужен программист, способный сделать качественный back end для размещения в google play market и app store. Есть готовая верстка сделанная на flutter. Нужен сделать back на php/laravel/yii2 или python/django/fastapi Основное что нам ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $100
Используется FastApi, нужно сделать эндпоинты для раздела статистикаFastAPIСистемное программирование4 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $700
Проект - API для парковочной системы На FastAPI на данный момент реализованы следующие интерфейсы и модели БД (CRUD по большей части) - /cameras - API камер видеонаблюдения - /laurent2 - API плат управления - /workingModes - API ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработать приложение на Swift, которое будет управлять матричным видео свитчером - переключать источники сигналов и мониторы. Связь с устройством посредством API. Функционал приложения: - Авторизация - Настройки источников видео https://prnt.sc/5pVuYqCiMtfU - Настройки выходов (дисплеев) https://prnt.sc/ypt7ywlxBKhI - ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрытгод назад
Обязательно знание api: AMOcrm, senler, автопилот. Присутствует данная связка и существует проблема с потерей данных при отправке их в амо. Лимит запросов в CRM по старым тарифам 7 запросов в секунду на 1 приложение + в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработка проекта на Laravel/ASP.NET/Django/Express.js (на усмотрение разработчика... в т.ч. возможны другие варианты - но предпочтение отдается этим) (фронтенд - на ReactJS/Angular). Можем рассмотреть также готовые решения. Нам требуется и бэкенд и фронтенд, но если ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
[b]Общая ситуация[/b]: Часть проекта уже реализована, но понимание, что возможно что-то придется переписывать есть. [b]Stack[/b]: backend - python, фронт - vue. [b]Архитектура[/b]: клиент (Vue, Vuetify, Vuex, Axios) -> сервер (Fastapi, requests) -> база (sqlite)[b]Описание[/b]Сервис предназначен ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Задача: Разработка телеграм чат бота для записи на тренировки, более детальная информация в телеграм. Отвечать буду кандидатам, которые вначале сообщения напишут слово ЧАТБОТ Требования к кандидату: - согласие доработать с чужим кодом, а не переписывать с нуля - разработка через ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Международный проект в области трейдинговых и финансовых технологий. Стек: Python (Django, Flask, FastAPI, CI\CD, SQL. Срок проекта 2-3 месяца. Загружаем задачами на стандартный 8-часовой рабочий день. График работы - 5\2. Переработки возможны по согласованию. Опишите свой опыт ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Привет! Ищу исполнителя на доработку платформы. Задач много, довольно интересные. Необходимые технологии: python, fastapi, postgres, websockets Жду заявок, рассмотрю предложение каждого.PythonPostgreSQLFastAPIВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищем python-разработчика на несколько месяцев в сайдпроект. Цель – собрать MVP. Мы с командой хотим запустить новый продукт на российский рынок. У нас есть протестированная гипотеза, стартовые инвестиции, специалисты нужных профилей (разработка, маркетинг, бухгалтерия, финансы), ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
[i][b]Наша компания[/b]:[/i] [list][*][i]первая в Карелии инновационная производственная компания;[/i][*][i]8 лет опыта в разработке, производстве и эксплуатации энергосберегающих светотехнических систем;[/i][*][i]победитель регионального конкурса "Экспортёр года - 2019" в номинации "Прорыв года".[/i][/list][i]Мы занимаемся подготовкой и реализацией энергосервисных проектов, разработкой программного ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад