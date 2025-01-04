Бекенд - реализовать новые функции проекта  аб тесты

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Закрыт4 заявки45 просмотров

Требуется сделать - реализовать новые функции проекта 
аб тесты
пользователь загрузил несколько фото для тестирования,
мы парсим аналоги товаров по фото, другие пользователи смотря фото и ставят лайки выбирая лучшее фото
ищем спеца уровня не ниже джун ++
опыт работы от года.
Стек проекта:
stack: Fastapi, postgres/mysql, aiohttp/httpx, playwright/selenium, asyncio, docker, docker-compose, git, linux
дополнительно нужно знать celery и rabbitmq, иметь опыт работы с прокси, опыт с телегой
сообщите цену и сроки задачи

FastAPISeleniumПарсинг данныхРазработка бэкенда
4 месяца назад
guest_1716659931520
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