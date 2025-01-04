Требуется сделать - реализовать новые функции проекта

аб тесты

пользователь загрузил несколько фото для тестирования,

мы парсим аналоги товаров по фото, другие пользователи смотря фото и ставят лайки выбирая лучшее фото

ищем спеца уровня не ниже джун ++

опыт работы от года.

Стек проекта:

stack: Fastapi, postgres/mysql, aiohttp/httpx, playwright/selenium, asyncio, docker, docker-compose, git, linux

дополнительно нужно знать celery и rabbitmq, иметь опыт работы с прокси, опыт с телегой

сообщите цену и сроки задачи