Требуется создать скрипт или микросервис для автоматического решения reCaptcha v2. Он должен принимать site-key и site-url, а на выходе выдавать recaptcha-token. Решение капчи должно осуществляться через аудио с использованием Yandex SpeechKit. Взаимодействие с скриптом реализовано через API, без графических интерфейсов. Техническое задание доступно.
Бекенд - реализовать новые функции проекта аб тесты
Требуется сделать - реализовать новые функции проекта
аб тесты
пользователь загрузил несколько фото для тестирования,
мы парсим аналоги товаров по фото, другие пользователи смотря фото и ставят лайки выбирая лучшее фото
ищем спеца уровня не ниже джун ++
опыт работы от года.
Стек проекта:
stack: Fastapi, postgres/mysql, aiohttp/httpx, playwright/selenium, asyncio, docker, docker-compose, git, linux
дополнительно нужно знать celery и rabbitmq, иметь опыт работы с прокси, опыт с телегой
сообщите цену и сроки задачи
Заявки фрилансеров
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