Правки для сайта на Drupal 11

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок23 просмотра

Нужны правки для сайта mooncharm.ru – Drupal 11 + Commerce

В отклике:
1) Опишите свой опыт работы с данной CMS
2) Уточните есть ли опыт написания модулей с нуля
3) Время выполнения данной первой пачки правок и стоимость работ.

DrupalДоработка сайтов
4 месяца назад
guest_1695887751025
2 года в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Алексей
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
4 месяца назад
Сергей
 
41 год
год в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад