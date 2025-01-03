Создать web app для телеграмм

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок69 просмотров

Требуется разработать web app для телеграмм аля "тапалка".

Пример конкурента: https://t.me/PAWSOG_bot/PAWS?startapp=5fF2pHDK

Нужно будет ПОЛНОСТЬЮ скопировать функционал, поэтому внимательно изучите конкурента и дайте свою оценку сроков/цены. Жду ваших предложений и вопросы по проекту

Создание веб-приложений
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