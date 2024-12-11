Небольшие правки по Wordpress

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Закрыт7 заявок60 просмотров

Здравствуйте, всех с наступившим НГ, добра и всех благ, порядочным человекам!

Есть сайт https://52dpk.ru/

необходимо:

  1. Устранить 404 ошибку на страницах товаров.

  2. Сделать небольшие правки по верстке: отступ сверху H1, положение некоторых текстовых блоков на главной и категориях товаров. + составить минимальную инструкцию, что бы я сам смог поправить эти моменты на других своих сайтах с похожими шаблонами.

Хороший отзыв обещаю, 100%.

Работа, достаточно срочная. Сегодня. Подавайте заявку, пришлю подробное ТЗ.

WordPressВерстка блоковУстранение ошибок
4 месяца назад
dmitrixxx
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