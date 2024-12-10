Плагин для быстрого импорта комментариев в Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки70 просмотров

Нужен адаптированный и простой плагин под свои задачи. Основное направление это быстрый импорт комментариев в wordpress из файла. Подробно в word файле.

Ищу кто сможет быстро взять в работу и реализовать в течении недели.

WordPressРазработка плагинов
5 месяцев назад
kaddypro
Михаил 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

Falker121
Акнев 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
$100
1 день
Escrow
Исполнитель продержал заказ более недели, нечего не ответил что с заказом.

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Falker121
Акнев 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
5 месяцев назад