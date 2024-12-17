Falker121

Акнев Falker121

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Гарантированный результат на каждом шаге.

Мой подход — это всегда индивидуальный взгляд на проект и его потребности. Я ценю время клиентов, поэтому всегда придерживаюсь сроков и обеспечиваю высокое качество на каждом этапе работы.

Почему стоит выбрать меня:

  • Я слушаю и понимаю ваш запрос

  • Работаю быстро, но не в ущерб качеству

  • Придерживаюсь прозрачности и открыт в коммуникациях

Буду рад помочь вам с любыми задачами — от малых до крупных проектов. Давайте работать вместе!

#7Разработка плагинов
WordPress
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1433
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

kaddypro
Михаил 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$100
2 балла
4 месяца назад
Плагин для быстрого импорта комментариев в Wordpress
WordPressРазработка плагинов
Исполнитель продержал заказ более недели, нечего не ответил что с заказом.
Служба поддержки
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#277