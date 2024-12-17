Гарантированный результат на каждом шаге.
Мой подход — это всегда индивидуальный взгляд на проект и его потребности. Я ценю время клиентов, поэтому всегда придерживаюсь сроков и обеспечиваю высокое качество на каждом этапе работы.
Почему стоит выбрать меня:
Я слушаю и понимаю ваш запрос
Работаю быстро, но не в ущерб качеству
Придерживаюсь прозрачности и открыт в коммуникациях
Буду рад помочь вам с любыми задачами — от малых до крупных проектов. Давайте работать вместе!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1433
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$100
2 балла
4 месяца назад
WordPressРазработка плагинов
Исполнитель продержал заказ более недели, нечего не ответил что с заказом.
Служба поддержки
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#277