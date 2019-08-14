50 отзывов на Hotline Украина

Мне нужно разработать структуру и продающие тексты для листовки такого формата https://drive.google.com/file/d/1OyjK8wiozldq_TiHw_I3aF5TrBfzCnCR/view Эта листовка будет ложится в конверт и разбрасываться по почтовым ящикам соседних домов, где находится спортивное пространство (тренировки по йоге, воркауту и т.п.) Чтобы буклет ...