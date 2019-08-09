Мне нужно разработать структуру и продающие тексты для листовки такого формата https://drive.google.com/file/d/1OyjK8wiozldq_TiHw_I3aF5TrBfzCnCR/view Эта листовка будет ложится в конверт и разбрасываться по почтовым ящикам соседних домов, где находится спортивное пространство (тренировки по йоге, воркауту и т.п.) Чтобы буклет ...
Авторский текст
Добрый день
Интересует написание авторских статей. Главная задача - тексты должны быть с полностью раскрытой темой, действительно полезными и уникальными. Все тексты будут размещаться на трастовых порталах. А значит материал должен быть вирусным, который покажет высокие рейтинги.
Тема: полиграфия, производство, реклама.
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