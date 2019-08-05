Уважаемые коллеги! Необходимо разработать контент для новостной рассылки по действующим клиентам. Тематика: Обработка персональных данных в сфере ЖКХ В перечень работ входит: 1) Составление текста письма ...
3 отзыва Яндекс
Написать и опубликовать 3 положительных отзыва: в яндекс(карты услуги или справочник. Решаю после назначения исполнителя)Оценка 5 звезд и 150-200 символов (можно больше). Тексты ваши. По ссылкам с платформы не переходить(яндекс сразу спалит накрутку). ЗАДАНИЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ СТРОГО СЕГОДНЯ. Ссылки скину исполнителю. Оплата на 4 день после публикации( если отзыв не удалит яндекс). Если в промежуток 4 дня отзыв удалится то я предложу взаимоотказ. ОТЧЕТ СТРОГО В ФОРМАТЕ: НОМЕР ССЫЛКИ И ФОТО далее номер следующей ссылки и фото (номер будет указан впереди каждой ссылки.саму ссылку в отчете писать не надо )В ДРУГОМ ФОРМАТЕ ОТЧЕТ НЕ ПРИМУ!!!!Не надо скрин делать(для яндекс это подозрительное действие). Модерация (первая) происходит в течении 12 часов. То есть если завтра нету отзыва то проверяйте сами скорей всего он отклонен. ЕСЛИ У ВАС БУДУТ ССЫЛКИ НА ЯНДЕКС СПРАВОЧНИК, В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НЕ БУДЕТ СТАТУСА"ОТКЛОНЕН" ПРОВЕРЯЙТЕ НАЛИЧИЕ ВАШЕГО ОТЗЫВЫ БЕЗ ВХОДА В АККАУНТ!!!!!Если отзыв не прошел повторно НЕ ДЕЛАТЬ без согласования. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ отзывы не оплачиваются
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