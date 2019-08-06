Текст для видеопрезентации детского центра

Необходимо сделать прототип (он же мокап) лендинга на 3-4 экрана и написать продающий текст для данного лендинга. Тематика лендинга - продажа стройматериалов (точнее конкретизирую в личку тем кто откликнется), для изучения и ловли вдохновения ...