Текст для видеопрезентации детского центра

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен12 заявок288 просмотров

Необходим цепляющий текст для видеопрезентации детского образовательного центра на 1,5-2 минуты. Всю информацию о центре мы предоставим. 

6 лет назад
olgacompass
Ольга 
46 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nataliaepisheva
Наталия 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$1
1 день
Спасибо большое Наталье за качественную работу и в срок. Рекомендуем.
Благодарю Ольгу за сотрудничество! Было очень интересно с Вами работать! Четко поставленная задача, приятное общение, оплата в срок. Очень хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

Nataliaepisheva
Наталия 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад