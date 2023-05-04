Задание для колледжа Нужно создать персонажа на велосипеде и анимировать его. Вам предстоит разработать персонажа, который в дальнейшем будет использоваться в рекламе как маскот для детского велозаезда, а затем анимировать его. Для этого изначально необходимо разработать персонажа ...