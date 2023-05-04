Заказать мокап

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  • Дизайн 1 экрана для интерактивного виджета

    Нужно сделать 1 экран интерактивного виджета по ББ клиента. Из элементов - шкала и визуализация наполнения (без анимации, просто как выглядит) - кнопка - информационные уведомления по мере наполнения шкалы (т.н. факты об игре) ...

    Мокап
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    18 дней назад

  • Изменить/доработать и сделать мокапы. В Photophop

    Нужно Изменить/доработать и сделать мокапы.  В Photophop. в мокапа есть + 2 нужно сделать. ТЗ в прикрепленном файле, т.к. тут нет возможности вставлять поясняющие картинки в текст, или не нашел как. Сроки терпят, стоимость пишите.

    Мокап
    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Фотореалистичные пакеты около 15 шт

    $150

    Здравствуйте, коллеги! Для производителя упаковки нужно отрисовать или подобрать готовые (но в едином стиле) фотореалистичные картинки (мокапы?) пакетов. Качество и стиль такого формата - https://n-pak.ru/allmilk Всего около 15ти нужно будет ...

    Мокап
    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Дизайн для відео

    $50

    Ціна не є фіксованою! Є відео у такому форматі, відео зараз знімається, дизайн елементи що будете робити, треба у такому форматі що додав внизу. Тепер сюжет відео - Забудь о комиссиях до 40% для агрегаторов ...

    Мокап
    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Дизайн корейской косметики

    Нужно создать дизайн упаковки для косметического продукта - крем баттер для тела. Оформить нужно: 1. Саму баночку (боковая сторона) 2. Квадратную картонную коробку для баночки (боковая сторона и дно). ...

    Дизайн упаковкиМокапЛоготип бренда
    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Отрисовать макет одной страницы услуги для сайта msk-legal.ru

    $150

    Требуется сделать редизайн одной страницы сайта msk-legal.ru (декстоп и мобильная версия) Предисловие: на сайте есть 2 типа страниц услуг (для физических лиц и для юридических лиц). Требуется отрисовать новый макет для юридических ...

    Тексты для сайтаFigmaМокап
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Разработка дизайна упаковки и инструкций для пылесосов

    Необходимо разработать дизайн логотипа, упаковки, мануала, вложений для продукции нового бренда бытовой техники CONEL От исполнителя требуется подготовить единый концепт-дизайн для: 1. Логотипа 2. Мастер-макет потребительской цветной коробки. Сделать 1 мокап 3. Обложки и стиля оформления страниц инструкции-мануала 4. Вкладыша ...

    Дизайн упаковкиМокап
    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Мокап для превью в портфолио

    Нужен шаблон для фотошопа или фигмы для превью в портфолио по разработке сайтов. Вот хороший пример https://cdn.freelance.ru/img/portfolio/thumb/00/3F/5F/4153303.png?mt=fadf3c14 Нравится, что выглядит объемно. Также блик на макете смотрится неплохо, хотелось бы иметь такую опцию в шаблоне с мокапом. ...

    FigmaPhotoshopМокап
    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Отрисовка логотипа

    $15

    Необходимо отрисовать логотип из растрового формата в векторный (SVG). Два цветовых решения черный/белый + мокап. Логотип простой

    Мокап
    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Создать мокап настенных картин

    $50

    Требуется создать 50 мокапов с автоматическим размещением изображений для онлайн-магазина настенных картин. Мы предоставим все необходимые исходные изображения, а вам нужно создать 5 PSD файлов с 10 артбордами в каждом, настроить смарт объекты для автоматического ...

    Мокап
    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Дизайн страницы

    Требуется разработать дизайн страницы, согласно мокапу и определенному корп цвету, набору элементов ввода\взаимодействия. Детали обсуждается, как и бюджет. Рассматриваю только фрилансеров с примерами работ.

    Мокап
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Рисовать, анимировать в Adobe Illuctrator

    $30

    Задание для колледжа  Нужно создать персонажа на велосипеде и анимировать его.  Вам предстоит разработать персонажа, который в дальнейшем будет использоваться в рекламе как маскот для детского велозаезда, а затем анимировать его. Для этого изначально необходимо разработать персонажа ...

    Мокап
    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Крутой дизайн лендинга (для опытных фрилансеров)

    $300

    Требуется дизайнер продвинутого уровня (не начинающий). Стоит задача реализовать крутой современный дизайн лендинга и форм заявок. Мокап в приложении. Нужны креативные идеи и опыт их реализации. Ссылки на референсы прилагаются в сокращённом объёме (для понимании стилистики и уровня дизайна ...

    Дизайн лендингаHTMLМокап
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Сделать логотип для компании Движение

    $30

    Добрый день, нужно сделать парочку интересных вариантов логотипа для транспортной компании компании Движение. Основная деятельность компании это уборка снега, мусора, вывоз и его утилизация. Нужно что-то современное ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ: Чтобы логотип можно было красиво разместить на грузовиках, бочках ...

    Логотип для компанииМокап
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Необходимо создать мокап прелендинга под кликандер трафик

    Задача придумать прелендинг для кликандер трафика под оффер онлайн школы по заработку онлайн. Кликандер формат рекламы - это автоматически открываемые окна при серфинге в интернете, если открывать сразу основной лендинг продукта, то конверсия на таком ...

    Мокап
    Продающие текстынет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Текста для соцсетей

    Продающие текста для постов соц сетей О системе: система автоматизации и увеличения продаж гостиниц, система управления заездами и выездами гостей и каналами продаж как booking.com airbnb expedia.com и еще 70 каналов продаж Сайт: smartbooking.uz ЦА: владельцы гостиниц, администраторы ...

    Мокап
    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Сделать mockup

    Необходимо сделать mockup для 6 фотографий. Есть фотографии прозрачного орг. стекла стоящих на деревянной основе. На них необходимо размещать различные фотографии с помощью фотошопа. Что ожидаю получить. Настроенный .psd файл, в котором смогу ...

    PhotoshopМокап
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Баннеры для facebook instagram

    SAAS система решение для гостиниц, автоматизации и направление гостиницей  нужны баннеры для соц сетей, сейчас соц сети пустые, есть медиаплан, на основание медиаплана нужно реализовать банеры и мокапы для оформление соц сетей  наш сайт по временной ссылке: https://storied-wisp-467653.netlify.app/

    Баннер для FacebookМокап
    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Оформление карточек для маркетплейсов

    $10

    Необходимо находить фото и иллюстрации на разные темы размещать их на мокапы и формировать карточки для маркетплейсов. В случае успешного прохождения мы готовы сотрудничать с вами на постоянной основе. В профиле ссылка для связи.

    Мокап
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    год назад