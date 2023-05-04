Нужно сделать 1 экран интерактивного виджета по ББ клиента. Из элементов - шкала и визуализация наполнения (без анимации, просто как выглядит) - кнопка - информационные уведомления по мере наполнения шкалы (т.н. факты об игре) ...
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- МокапДизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен18 дней назад
Нужно Изменить/доработать и сделать мокапы. В Photophop. в мокапа есть + 2 нужно сделать. ТЗ в прикрепленном файле, т.к. тут нет возможности вставлять поясняющие картинки в текст, или не нашел как. Сроки терпят, стоимость пишите.МокапИллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $150
Здравствуйте, коллеги! Для производителя упаковки нужно отрисовать или подобрать готовые (но в едином стиле) фотореалистичные картинки (мокапы?) пакетов. Качество и стиль такого формата - https://n-pak.ru/allmilk Всего около 15ти нужно будет ...МокапДизайн продукции4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $50
Ціна не є фіксованою! Є відео у такому форматі, відео зараз знімається, дизайн елементи що будете робити, треба у такому форматі що додав внизу. Тепер сюжет відео - Забудь о комиссиях до 40% для агрегаторов ...МокапВидеомонтаж6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно создать дизайн упаковки для косметического продукта - крем баттер для тела. Оформить нужно: 1. Саму баночку (боковая сторона) 2. Квадратную картонную коробку для баночки (боковая сторона и дно). ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $150
Требуется сделать редизайн одной страницы сайта msk-legal.ru (декстоп и мобильная версия) Предисловие: на сайте есть 2 типа страниц услуг (для физических лиц и для юридических лиц). Требуется отрисовать новый макет для юридических ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо разработать дизайн логотипа, упаковки, мануала, вложений для продукции нового бренда бытовой техники CONEL От исполнителя требуется подготовить единый концепт-дизайн для: 1. Логотипа 2. Мастер-макет потребительской цветной коробки. Сделать 1 мокап 3. Обложки и стиля оформления страниц инструкции-мануала 4. Вкладыша ...Дизайн упаковкиМокапДизайн продукции6 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Нужен шаблон для фотошопа или фигмы для превью в портфолио по разработке сайтов. Вот хороший пример https://cdn.freelance.ru/img/portfolio/thumb/00/3F/5F/4153303.png?mt=fadf3c14 Нравится, что выглядит объемно. Также блик на макете смотрится неплохо, хотелось бы иметь такую опцию в шаблоне с мокапом. ...Баннеры2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $15
Необходимо отрисовать логотип из растрового формата в векторный (SVG). Два цветовых решения черный/белый + мокап. Логотип простойМокапЛоготипы и Знаки6 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $50
Требуется создать 50 мокапов с автоматическим размещением изображений для онлайн-магазина настенных картин. Мы предоставим все необходимые исходные изображения, а вам нужно создать 5 PSD файлов с 10 артбордами в каждом, настроить смарт объекты для автоматического ...МокапИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Требуется разработать дизайн страницы, согласно мокапу и определенному корп цвету, набору элементов ввода\взаимодействия. Детали обсуждается, как и бюджет. Рассматриваю только фрилансеров с примерами работ.МокапДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Необходимо разработать дизайн многостраничного сайта для компании Viqeo по готовому мокапу. Пожалуйста, отправьте ссылку на свое портфолио вместе с откликом.МокапМногостраничный сайтДизайн сайтов54 заявкиЗакрытгод назад
- $30
Задание для колледжа Нужно создать персонажа на велосипеде и анимировать его. Вам предстоит разработать персонажа, который в дальнейшем будет использоваться в рекламе как маскот для детского велозаезда, а затем анимировать его. Для этого изначально необходимо разработать персонажа ...МокапИллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрытгод назад
- $300
Требуется дизайнер продвинутого уровня (не начинающий). Стоит задача реализовать крутой современный дизайн лендинга и форм заявок. Мокап в приложении. Нужны креативные идеи и опыт их реализации. Ссылки на референсы прилагаются в сокращённом объёме (для понимании стилистики и уровня дизайна ...Дизайн лендингаHTMLМокапДизайн сайтов23 заявкиЗакрытгод назад
- $30
Добрый день, нужно сделать парочку интересных вариантов логотипа для транспортной компании компании Движение. Основная деятельность компании это уборка снега, мусора, вывоз и его утилизация. Нужно что-то современное ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ: Чтобы логотип можно было красиво разместить на грузовиках, бочках ...Логотип для компанииМокапЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
Задача придумать прелендинг для кликандер трафика под оффер онлайн школы по заработку онлайн. Кликандер формат рекламы - это автоматически открываемые окна при серфинге в интернете, если открывать сразу основной лендинг продукта, то конверсия на таком ...МокапПродающие текстынет заявокЗакрытгод назад
Продающие текста для постов соц сетей О системе: система автоматизации и увеличения продаж гостиниц, система управления заездами и выездами гостей и каналами продаж как booking.com airbnb expedia.com и еще 70 каналов продаж Сайт: smartbooking.uz ЦА: владельцы гостиниц, администраторы ...МокапПродающие тексты1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо сделать mockup для 6 фотографий. Есть фотографии прозрачного орг. стекла стоящих на деревянной основе. На них необходимо размещать различные фотографии с помощью фотошопа. Что ожидаю получить. Настроенный .psd файл, в котором смогу ...PhotoshopМокапОбработка фотографий1 исполнительЗавершенгод назад
SAAS система решение для гостиниц, автоматизации и направление гостиницей нужны баннеры для соц сетей, сейчас соц сети пустые, есть медиаплан, на основание медиаплана нужно реализовать банеры и мокапы для оформление соц сетей наш сайт по временной ссылке: https://storied-wisp-467653.netlify.app/Баннер для FacebookМокапБаннеры24 заявкиЗакрытгод назад
- $10
Необходимо находить фото и иллюстрации на разные темы размещать их на мокапы и формировать карточки для маркетплейсов. В случае успешного прохождения мы готовы сотрудничать с вами на постоянной основе. В профиле ссылка для связи.МокапБаннеры1 исполнительЗавершенгод назад