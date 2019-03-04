Здравствуйте :) Необходимо проработать баннер для Facebook. 1. Тематика баннера - Flower cards, то есть цветочные карточки, которые содержат в себе 2 в 1: и цветы, и карточку для написания поздравления/пожелания. Ознакомиться, что это такое можно здесь [url=https://www.flowercard.co.uk/]https://www.flowercard.co.uk/[/url]. Также ...