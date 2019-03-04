Есть простенький баннер для Facebook. Нужно сделать похожий на него, но можно и полностью другой, если это проще.
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SAAS система решение для гостиниц, автоматизации и направление гостиницей нужны баннеры для соц сетей, сейчас соц сети пустые, есть медиаплан, на основание медиаплана нужно реализовать банеры и мокапы для оформление соц сетей наш сайт по временной ссылке: https://storied-wisp-467653.netlify.app/Баннер для FacebookМокапБаннеры24 заявкиЗакрытгод назад
Дизайнер для adwords facebook для рекламных компаний - баннера для adwords - баннера для facebook - баннера для instagramБаннер для FacebookБаннер для InstagramGoogle AdsЗавершен2 года назад
Для Facebook Ads требуется нарисовать 4 серии баннеров (2 урла + 2 ab теста) для образовательного проекта. Под серией баннеров подразумевается 3 идентичных баннера с адаптацией размеров. Предварительные требования к серии баннеров:[list][*]Предварительные размеры: 1080x1920, 1080x1080, 1200x675 [*]Формат: jpeg [*]Стиль ...FigmaБаннер для FacebookЗавершен2 года назад
Необходима шапка/баннер/обложка для Facebook и YoTube в правильных пропорациях, готовых для размещения. По итогу должно получиться 2 готовых одинаковых файла, но разных размеров. Один - обложка для Facebook, второй - обложка для YouTube. Цель баннера (обложки) - промо ...Баннер для FacebookЗавершен3 года назад
Здравствуйте :) Необходимо проработать баннер для Facebook. 1. Тематика баннера - Flower cards, то есть цветочные карточки, которые содержат в себе 2 в 1: и цветы, и карточку для написания поздравления/пожелания. Ознакомиться, что это такое можно здесь [url=https://www.flowercard.co.uk/]https://www.flowercard.co.uk/[/url]. Также ...Баннер для FacebookЗавершен3 года назад
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Необходимо сделать рекламный баннер для размещения на фейсбуке. Баннер нужен один в двух исполнениях 1080х1080 и 1200×628. Тематика "торговая система для торговли на рынке Forex"Баннер для FacebookБаннеры24 заявкиЗакрыт3 года назад
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[b]Размер баннеров:[/b] 1000x1000 [b]Формат:[/b] PNG [b]Площадка:[/b] FB [b]Количество:[/b] 3-5 вариантов баннера [i](с использованием или без использования продукта)[/i] ----- [b]Обязательно :[/b] 1) Креатив должен содержать 80% визуальной части и не более 20% текстовой 2) В процессе создания креативов обязательно использовать инструмент проверки наполненности текстом: [url=https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay]https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay[/url] (необходим результат со значением ...Баннер для FacebookБаннеры12 заявокЗакрыт4 года назад
- $13
Создать продающие баннеры на facebook, подробности исполнителюБаннер для FacebookЗавершен4 года назад
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Задача такова – сваерстать интерактивный баннер для Facebook Поток задач регулярный, наша компания ищет ответственного фрилансера для сотрудничества на постоянной основе. Укажите пожалуйста в ответе: свой опыт работы, цену и срокиБаннер для FacebookВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Ищу несколько проверенных фрилансеров готовых быстро делать набор баннеров. Укажите стоимость за следующее задание: Два видео для Facebook/YouTube из материалов, предоставленных клиентом Три баннера (с разными креативами) плюс 10 ресайзов каждого баннера. Также приложите портфолио, если его нет в ...Баннер для FacebookБаннеры11 заявокЗакрыт5 лет назад
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Ссылка на ТЗ https://drive.google.com/open?id=1vvNEd035tz77UmRh6Vfe185DihdHX_nz Срок 2 дняБаннер для FacebookБаннеры7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужно сделать 2 классных и креативных баннера для Facebook рекламы. Текст уже есть, надо долько дизайн 5$ за баннер. Итого 10$ Если всё устраивает, то будем работать в долгую, так как есть частая потребность в баннерах.Баннер для FacebookБаннеры32 заявкиЗакрыт5 лет назад
[u][b]Задача: [/b][/u] Разработать оформление: * группы ВК (обложка, аватар, wiki-меню,шаблон для постов, баннер) * группа Instagram (аватарка, шаблон для постов, баннер) * группа Facebook (аватарка, обложка, шаблон для постов, баннер) [u][b]Условия: [/b][/u] Оплата договорная, готовы обсуждать. ...Баннер для FacebookБаннер для InstagramБаннеры19 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужен дизайн логотипа для сайта и двух баннеров для facebook ТЗ и особых требований нет, нужна просто стильная работа). Желательно закончить до понедельника. Ваша цена и сроки. Спасибо.Логотип для сайтаБаннер для FacebookЗавершен5 лет назад
Необходимо создать баннера для рекламы рюкзаков на Facebook и Instagram. Две модели рюкзаков по три цвета. На баннере необходимо написать "Рюкзак Arctic Hunter", указать перечеркнутую старую цену и новую. и добавить слово "Хит". Баннеры должны ...Баннер для FacebookБаннеры31 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужно нарисовать 3 баннера для Facebook на тему привлечение клиентов в бизнес из интернета. Нарисовать нужно под размеры Facebook. Баннеры должны быть строгими и привлекающими внимание. Срок до сегодня до 17:00 Текста на баннерах нужно использовать " ...Баннер для FacebookБаннеры11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать баннер для фейсбука (Бизнес страница) , Сраница пользователя , Страница Группы. Картинку , логотип и текст дадим сами, нужно лишь красивое оформлениеБаннер для FacebookИллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт5 лет назад
[b]Нужно смонтажить красивые привлекательные рекламные баннеры для Facebook, Инстаграм.[/b] (Есть примеры во вложении но они немного простоваты/примитивные. Могу предоставить их исходники) [b]Тематика баннеров:[/b] Приглашение на День Открытых Дверей (ДОД) [list=1][*]ДОД тема дня [b]"Английский для моряков/морской английский"[/b] (Нужно 3 разных ...Баннер для FacebookВерстка полиграфии12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Привет 👋 Если ты ты умеешь делать, захватывающие и креативные баннера для Facebook рекламы пиши в лс. Если понравиться твоя работа, 100% будем сотрудничать в долгую. Сейчас нужно сделать, креативный дизайн 3-х баннеров, текст уже готов.Баннер для FacebookБаннеры27 заявокЗакрыт5 лет назад