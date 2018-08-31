Баннер для Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок170 просмотров

Нужно сделать баннер для фейсбука (Бизнес страница) , Сраница пользователя , Страница Группы.

Картинку , логотип и текст дадим сами, нужно лишь красивое оформление

7 лет назад
guest_15359642929316
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров