Добрый день! Ошибки в прикрепленных файлах - http://joxi.ru/brRELnxT7yOl7A В приложении образец вывески для ютуб канала. Нужно: - изменить цвета на #009ffc и #00d7b4 - изменить на наш логотип и ...
Нарисовать фон для сайта
Нужно нарисовать фоновую картинку подобную этому сайту https://www.magicleap.com/ и отдельно планеты, вокруг которых сиреневый туман
Подробности в ЛС
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