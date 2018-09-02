Нарисовать фон для сайта

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Завершен8 заявок238 просмотров

Нужно нарисовать фоновую картинку подобную этому сайту https://www.magicleap.com/ и отдельно планеты, вокруг которых сиреневый туман 

Подробности в ЛС

7 лет назад
freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

marymolodina
Мари 
23 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

marymolodina
Мари 
23 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад