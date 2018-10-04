Я веду кружок по робототехнике в первом классе и к каждому уроку пишу небольшую сказку про приключения двух персонажей. Мне нужны иллюстрации двух основных персонажей, нескольких элементов сказочного мира, и по одной иллюстрации к ...
Вывеска для ютуб канала и других соц сетей. Визитка
Добрый день!
Ошибки в прикрепленных файлах - http://joxi.ru/brRELnxT7yOl7A
В приложении образец вывески для ютуб канала.
Нужно:
- изменить цвета на #009ffc и #00d7b4
- изменить на наш логотип и название
- изменить фотографии (фото уже нашел)
- изменить цвет рамок. Рамки с градиентом http://joxi.ru/82QpD4XFwD1GNm
У прикрепленных примеров вывески есть недочеты.
У первой - неровные углы
У второй - много недочетов
Фото - ветеринары https://drive.google.com/open?id=1hwJKyn8bAAAid8FnkhwVTaZ5AJnJmKGd
Нужен человек которые сделает все красиво и за небольшие деньги
Вывески:
- канал ютуб - Рекомендуемый размер изображения: 2560 х 1440 (https://www.youtube.com/channel/UCYLX2WVw-xKi5ATIcWNn4yQ)
- Фейсбук 820х300 (https://www.facebook.com/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-1874148116236308/)
- ВК 200х380 (https://vk.com/vetdoctorkiev)
- Google Plus 1080х605 (https://plus.google.com/107397257098204169286)
- google busines site 1780 × 560 (https://business.google.com/site/l/05844548101314574035?hl=uk)
Оплата - 1$
Сроки - 1-2дня
Бонус Жирный отзыв
-2-
Визитка
Нужно заменить кое что на обратной стороне и подготовить визитку с учетом требований
На задней стороне надпись:
Пожалуйста оцените нашу работу отзывом на Google.
1. В гугле напишите Ветдоктор киев
2. Справа будет информация о нас в Гугле
3. Нажмите на Отзывы
4. ДОбавьте отзыв.
Тут нужно как то или картинками или иконками сделать подсказки.
Словами работать не будет.
-3-
Вывеска для клиники
https://drive.google.com/open?id=17fDUmO6JOpHWbHg0Zy2nWkWeqnke3U_W
-4-
Баннер для видео ютуб канала
-5-
10 сек тизер для видео
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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