Вывеска для ютуб канала и других соц сетей. Визитка

Добрый день!

Ошибки в прикрепленных файлах - http://joxi.ru/brRELnxT7yOl7A

В приложении образец вывески для ютуб канала.

Нужно:

- изменить цвета на #009ffc и #00d7b4

- изменить на наш логотип и название

- изменить фотографии (фото уже нашел)

- изменить цвет рамок. Рамки с градиентом http://joxi.ru/82QpD4XFwD1GNm

У прикрепленных примеров вывески есть недочеты.

У первой - неровные углы

У второй - много недочетов

Фото - ветеринары https://drive.google.com/open?id=1hwJKyn8bAAAid8FnkhwVTaZ5AJnJmKGd

Нужен человек которые сделает все красиво и за небольшие деньги

Вывески:

- канал ютуб - Рекомендуемый размер изображения: 2560 х 1440 (https://www.youtube.com/channel/UCYLX2WVw-xKi5ATIcWNn4yQ)

- Фейсбук 820х300 (https://www.facebook.com/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-1874148116236308/)

- ВК 200х380 (https://vk.com/vetdoctorkiev)

- Google Plus 1080х605 (https://plus.google.com/107397257098204169286)

- google busines site 1780 × 560 (https://business.google.com/site/l/05844548101314574035?hl=uk)

Оплата - 1$

Сроки - 1-2дня

Бонус Жирный отзыв

-2-

Визитка

Нужно заменить кое что на обратной стороне и подготовить визитку с учетом требований

На задней стороне надпись:

Пожалуйста оцените нашу работу отзывом на Google.

1. В гугле напишите Ветдоктор киев

2. Справа будет информация о нас в Гугле

3. Нажмите на Отзывы

4. ДОбавьте отзыв.

Тут нужно как то или картинками или иконками сделать подсказки.

Словами работать не будет.

-3-

Вывеска для клиники

https://drive.google.com/open?id=17fDUmO6JOpHWbHg0Zy2nWkWeqnke3U_W

-4-

Баннер для видео ютуб канала

http://joxi.ru/5mdN0n9h341vMA

-5-

10 сек тизер для видео

http://joxi.ru/5mdN0n9h341vMA