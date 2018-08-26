Иллюстрации для группы ВК

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Закрыт8 заявок166 просмотров

Необходимо нарисовать баннеры для группы ВК:

1. 795x200

2. 200х500 - со стрелкой ведущая к кнопке "Подписаться"

Тематика: Красота, мода

Цена 500 рублей

7 лет назад
kullermag
Николай 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров