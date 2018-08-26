Воркшоп для художников по визуализации продукции Киев 30 ноября

Художники-иллюстраторы-визуализаторы отзовитесь!

Для воркшопа по разработке новых продуктов нам нужны художники, которые могут визуализировать новый продукт на рисунке. Схематический пример на картинке))

На воркшоп необходимо 4-5 художников со своими материалами (карандаши, фломастеры, акварель(?) и т.д.). Время работы 3 часа для каждого художника.

Художники нужны на 30 ноября, место г. Киев.

Портфолио с примерами визуализации продуктов и стоимость работы прикрепляйте к заявке

Компания: Seven Events

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Благодарю)