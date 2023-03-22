Ищу дизайнера, кто недорого сможет разработать дизайн визитки для мануальной терапии. Кто что может предлагать и за сколько? Прошу сразу примеры прикрепить, чтоб оценить подход и стиль. У нас примера нету, есть только старая визитка, ...