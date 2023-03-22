Разработать дизайн визитки для бизнес такси. На обложку mercedes(если уместно) + надпись бизнес такси или вип такси, 24/7 Трансфер Минск-аэропорт Поездки по всей РБ И контакт. Рефы: ...
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- $10Дизайн визиткиДизайн продукции26 заявокОткрытмесяц назад
Требуется разработать дизайн для онлайн магазина брендовых кроссовок (Nike, adidas и тд) Размер визитки 90 x 50 мм Дизайн нужен с двух сторон На первой стороне желательно логотип + название и подпись ...Дизайн визиткиФирменный стиль24 заявкиЗакрыт2 месяца назад
добрый день нужна визитка стандартного размера, Картинку, на весь фон визитки, визитка горизонтально Хотелось бы сделать надпись Koshkinanails , по центру визитки, чтобы надпись выделялась, картинку сделать как бы рваной, надпись по центру ...Дизайн визиткиФирменный стиль18 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1500
добрый день нужна визитка стандартного размера, Картинку, на весь фон визитки, визитка горизонтально Хотелось бы сделать надпись _Koshkina_nails , по центру визитки, чтобы надпись выделялась, картинку сделать как бы рваной, надпись по ...Дизайн визиткиФирменный стиль1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Сделать дизайн визитки для мастерской компьютеровДизайн визиткиФирменный стиль30 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработать дизайн для магазина брендовых кроссовок (Nike, adidas и тд) Размер визитки 90 x 50 мм Дизайн нужен с двух сторон На первой стороне желательно логотип + название и подпись магазин кроссовок( пример прикрепил) На обратной стороне ссылку ...Дизайн визиткиДизайн продукции14 заявокЗакрыт5 месяцев назад
нужно разработать дизайн визитки компании.Дизайн визиткиДизайн продукции21 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Визитка для магазина одеждыДизайн визиткиДизайн продукции23 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Доработать дизайн сайта и сделать дизайн визитки под печатьДизайн сайтаДизайн визиткиДизайн сайтов34 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Дизайн візитки 1сторона : Назва Магазину «Mario» Бутик Одягу та Взуття Адреса: Запоріжжя, бул. Шевченка, 12 Тел. +380997781182 QR 2сторона: Назва Магазину «Colibri» Бутик Одягу та Взуття Адреса: Запоріжжя, ...Дизайн визиткиЗавершен10 месяцев назад
- $20
Лаконичная, минимализм в дизайне, ТЗ скину кандидатуДизайн визиткиЗавершенгод назад
Необходимо создать дизайн визитки и подарочных сертификатов на тему детейлинга авто.Дизайн визиткиДизайн продукции34 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $80
Необходимо разработать дизайн визитки магазина парфюмерии. Пришлю варианты которые нравятся. СрочноДизайн визиткиЗакрытгод назад
- $50
Мне нужен дизайн визитки для натяжных потолков. Жду предложений от фрилансеров !Дизайн визиткиФирменный стиль10 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Необходим дизайн визитки (данные предоставлю) и красивый логотип к ней ((в последствии и для фирмы будет использоваться). Логотип: Придумать используя различные знаки (оккультные, философские, символы для удачи, богатства, просветления), можно использовать базис (буквы из Фамилии) и иные ...Дизайн визиткиЛоготипы и Знаки28 заявокЗакрытгод назад
Здравствуйте! Необходим дизайн визитной карточки. Буду рада, если возьметёсь. Необходим дизайн трёх визиток: 1) Визитная карточка сотрудника ООН (general - на Ваше усмотрение дизайн - главное, чтобы смотрелось очень презентабельно) 2) Визитная карточка сотрудника iSCAN (ниже вышлю лого нашей ...Дизайн визиткиЗакрытгод назад
- $10
Для электронного цифрового устройства нужно сделать дизайн визитки.За основу можно взять имеющийся стиль или предложить свой, на лицевой стороне должна быть фотография устройства, крупным шрифтом названия и мелким текст описания.Если файл с материалами по ссылке не ...Дизайн визиткиФирменный стиль1 исполнительЗавершенгод назад
Нужно отрисовать мое фото в таком стилеДизайн визиткиИллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрытгод назад
Ищу дизайнера, кто недорого сможет разработать дизайн визитки для мануальной терапии. Кто что может предлагать и за сколько? Прошу сразу примеры прикрепить, чтоб оценить подход и стиль. У нас примера нету, есть только старая визитка, ...Дизайн визиткиФирменный стиль25 заявокЗакрытгод назад
Сделать дизайн визитки «аренда квартир посуточно» и дизайн «ремонт квартир под ключ»Дизайн визиткиЗакрытгод назад