Заказать дизайн визитки

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  • Разработать дизайн визитки

    $10

    Разработать дизайн визитки для бизнес такси. На обложку mercedes(если уместно) + надпись бизнес такси или вип такси, 24/7 Трансфер Минск-аэропорт Поездки по всей РБ И контакт. Рефы: ...

    Дизайн визитки
    Дизайн продукции26 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Разработать дизайн визитки для магазина брендовых кроссовок

    Требуется разработать дизайн для онлайн магазина брендовых кроссовок (Nike, adidas и тд)  Размер визитки 90 x 50 мм  Дизайн нужен с двух сторон  На первой стороне желательно логотип + название  и подпись ...

    Дизайн визитки
    Фирменный стиль24 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создание дизайна визитки

    добрый день нужна визитка стандартного размера, Картинку, на весь фон визитки, визитка горизонтально Хотелось бы сделать надпись Koshkinanails , по центру визитки, чтобы надпись выделялась, картинку сделать как бы рваной, надпись по центру ...

    Дизайн визитки
    Фирменный стиль18 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создание дизайна визитки

    $1500

    добрый день нужна визитка стандартного размера, Картинку, на весь фон визитки, визитка горизонтально Хотелось бы сделать надпись _Koshkina_nails , по центру визитки, чтобы надпись выделялась, картинку сделать как бы рваной, надпись по ...

    Дизайн визитки
    Фирменный стиль1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Разработать дизайн визитки для магазина брендовых кроссовок

    Требуется разработать дизайн для магазина брендовых кроссовок (Nike, adidas и тд)  Размер визитки 90 x 50 мм  Дизайн нужен с двух сторон  На первой стороне желательно логотип + название  и подпись магазин кроссовок( пример прикрепил) На обратной стороне ссылку ...

    Дизайн визитки
    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Дизайн визитки

    Дизайн візитки 1сторона : Назва Магазину «Mario» Бутик Одягу та Взуття Адреса: Запоріжжя, бул. Шевченка, 12 Тел. +380997781182 QR 2сторона: Назва Магазину «Colibri» Бутик Одягу та Взуття Адреса: Запоріжжя, ...

    Дизайн визитки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Визитка и логотип

    Необходим дизайн визитки (данные предоставлю) и красивый логотип к ней ((в последствии и для фирмы будет использоваться). Логотип: Придумать используя различные знаки (оккультные, философские, символы для удачи, богатства, просветления), можно использовать базис (буквы из Фамилии) и иные ...

    Дизайн визитки
    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн визитки

    Здравствуйте! Необходим дизайн визитной карточки. Буду рада, если возьметёсь. Необходим дизайн трёх визиток: 1) Визитная карточка сотрудника ООН (general - на Ваше усмотрение дизайн - главное, чтобы смотрелось очень презентабельно) 2) Визитная карточка сотрудника iSCAN (ниже вышлю лого нашей ...

    Дизайн визитки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    год назад

  • Конкурс на дизайн визитки

    $10

    Для электронного цифрового устройства нужно сделать дизайн визитки.За основу можно взять имеющийся стиль или предложить свой, на лицевой стороне должна быть фотография устройства, крупным шрифтом названия и мелким текст описания.Если файл с материалами по ссылке не ...

    Дизайн визитки
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Разработка дизайна визитки

    Ищу дизайнера, кто недорого сможет разработать дизайн визитки для мануальной терапии. Кто что может предлагать и за сколько? Прошу сразу примеры прикрепить, чтоб оценить подход и стиль. У нас примера нету, есть только старая визитка, ...

    Дизайн визитки
    Фирменный стиль25 заявок
    Закрыт
    год назад