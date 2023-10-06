Здравствуйте! Нужно сделать дизайн круглого меню суши и ролл и точно такое же только с напитками. Наработки уже есть. (Файл скину.) Выдумывать ничего не нужно. Эскиз нужно сделать в Corel draw.
Разработать дизайн визитки для магазина брендовых кроссовок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн для онлайн магазина брендовых кроссовок (Nike, adidas и тд)
Размер визитки 90 x 50 мм
Дизайн нужен с двух сторон
На первой стороне желательно логотип + название и подпись магазин кроссовок( пример прикрепил)
На обратной стороне ссылку на телеграмм + указание плюсов нашего магазина( множество отзывов, подарки к заказам и акции, низкие цены и тд)
Всю необходимую информацию предоставлю по запросу
Дизайнерская инициатива приветствуется
Также дополнительно прикрепил пример дизайна визитки, который нравится (Poke Story) и логотип нашего магазина(AirStep)
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