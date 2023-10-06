Разработать дизайн визитки для магазина брендовых кроссовок

Фирменный стильЗакрыт24 заявки134 просмотра
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Требуется разработать дизайн для онлайн магазина брендовых кроссовок (Nike, adidas и тд) 

Размер визитки 90 x 50 мм 

Дизайн нужен с двух сторон 

На первой стороне желательно логотип + название  и подпись магазин кроссовок( пример прикрепил)

На обратной стороне ссылку на телеграмм + указание плюсов нашего магазина( множество отзывов, подарки к заказам и акции, низкие цены и тд)

Всю необходимую информацию предоставлю по запросу

Дизайнерская инициатива приветствуется 

Также дополнительно прикрепил пример дизайна визитки, который нравится (Poke Story) и логотип нашего магазина(AirStep) 

2 месяца назад
Vancho11
20 летРоссия
4 года в сервисе
Был
13 часов назад
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